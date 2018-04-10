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Красноярский школьник удостоен медали «Юнармейская доблесть» I степени
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Красноярский школьник удостоен медали «Юнармейская доблесть» I степени 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Награду за высокие спортивные достижения и активную жизненную позицию Никите Постоловскому торжественно вручили в ходе мероприятия, посвящённого 100-летию военных комиссариатов России.
Юнармеец из гимназии № 11 города Красноярска Никита Постоловский награжден медалью «За юнармейскую доблесть» в ходе мероприятия, посвящённого 100-летию военных комиссариатов России.
Торжественное мероприятие проходило в красноярском Театре музыкальной комедии, в нем принял участие начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Денис Побилат.
Приказ о награждении Никиты Постоловского знаком «Юнармейская доблесть» I степени за высокие спортивные достижения и активную жизненную позицию был подписан начальником главного штаба «Юнармии» Дмитрием Труненковым 20 февраля.
Дело было так. Никита, увидев на улице, как женщине стало плохо, не растерялся и смог оказать ей первую помощь. Также он неоднократно являлся победителем спортивных соревнований, в том числе юнармейской спартакиады.
Награду подростку торжественно вручил военный комиссар Красноярского края, ветеран боевых действий полковник Андрей Владимирович Лысенко.
18 января 2018 года приказом Министра обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу введены знаки юнармейской доблести трех степеней.
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