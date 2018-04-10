Красноярский школьник удостоен медали «Юнармейская доблесть» I степени

Награду за высокие спортивные достижения и активную жизненную позицию Никите Постоловскому торжественно вручили в ходе мероприятия, посвящённого 100-летию военных комиссариатов России.

Юнармеец из гимназии № 11 города Красноярска Никита Постоловский награжден медалью «За юнармейскую доблесть» в ходе мероприятия, посвящённого 100-летию военных комиссариатов России.

Торжественное мероприятие проходило в красноярском Театре музыкальной комедии, в нем принял участие начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Денис Побилат.

Приказ о награждении Никиты Постоловского знаком «Юнармейская доблесть» I степени за высокие спортивные достижения и активную жизненную позицию был подписан начальником главного штаба «Юнармии» Дмитрием Труненковым 20 февраля.

Дело было так. Никита, увидев на улице, как женщине стало плохо, не растерялся и смог оказать ей первую помощь. Также он неоднократно являлся победителем спортивных соревнований, в том числе юнармейской спартакиады.

Награду подростку торжественно вручил военный комиссар Красноярского края, ветеран боевых действий полковник Андрей Владимирович Лысенко