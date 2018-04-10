Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив» в 26-м туре РФПЛ 

Назначены судьи и инспекторы на матчи 26-го тура российской Премьер-Лиги.
13 апреля (пятница)
«Ахмат» — «Тосно»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
14 апреля (суббота)
«Амкар» — «Рубин»: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Динамо» — «Локомотив»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Зенит» — «Анжи»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Краснодар» — «Арсенал»: судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
15 апреля (воскресенье)
«Урал» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
«Уфа» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Ростов» — «СКА-Хабаровск»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
Также назначены судьи и инспекторы на перенесённые матчи 23-го тура РФПЛ.
18 апреля (среда)
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Роман Чернов (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
ЦСКА — «Амкар»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Зенит» — «Динамо»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).