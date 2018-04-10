Бывший игрок киевского «Динамо» не давал Семину сходить к гробу Иисуса Христа

"У нас в команде был Андрей Несмачный, он веровал в Иегову. Мы приехали командой в Иерусалим и пошли к гробу Иисуса Христа. Несмачный перекрыл дорогу Юрию Семину и кричит: «Палыч, не идите туда. Это неправда, выдумка. Не идите туда!» Палыч попросил его успокоиться. После этого посадил на лавку и почти не выпускал на поле. Это сильно повлияло на его дальнейшую карьеру в «Динамо».

Были ли сорвавшиеся трансферы из-за религии? В 95-м году я поехал смотреть игроков в Катар на чемпионат мира среди молодежи. Возвращаясь назад, заехал к Лобановскому в Кувейт. И он отправил меня на тренировку поговорить с одним футболистом для «Динамо». Фамилия Сухи, футболист — супер. Брак — всего 6 процентов. А у наших в среднем был 25. Я привез этого парня в Киев с мамой, и на следующий день она забрала его из Украины. Сказала, что им тут делать нечего, ведь нет мусульман и мечетей. Они без этого свою жизнь не представляли", — приводят слова Чубарова российские СМИ.