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На космодроме Плесецк будет построен новый ледовый каток
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На космодроме Плесецк будет построен новый ледовый каток 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Его открытие даст дополнительный импульс для занятий спортом военнослужащих космодрома и жителей города, позволит круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием.
Командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко дал старт строительству крытого ледового катка на космодроме Плесецк.
В торжественных мероприятиях также приняли участие начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук, глава Мирного Юрий Сергеев, генеральный директор АО «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев.
Строительство планируется завершить уже до конца текущего года. Создание новых социальных объектов ведется на космодроме Плесецк в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 — 2025 годов в обеспечении космической деятельности Российской Федерации», которая предусматривает возведение в Мирном нового жилого микрорайона, различных культурно-досуговых и спортивных сооружений.
Крытый каток с искусственным льдом и трибунами на 200 мест даст дополнительный импульс для занятий спортом военнослужащих космодрома и жителей города, позволит круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием. Объект относится к универсальным сооружениям и предназначен для проведения различных спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий.
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