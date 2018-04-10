На космодроме Плесецк будет построен новый ледовый каток

Его открытие даст дополнительный импульс для занятий спортом военнослужащих космодрома и жителей города, позволит круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием.

Командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко дал старт строительству крытого ледового катка на космодроме Плесецк.

Строительство планируется завершить уже до конца текущего года. Создание новых социальных объектов ведется на космодроме Плесецк в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 — 2025 годов в обеспечении космической деятельности Российской Федерации», которая предусматривает возведение в Мирном нового жилого микрорайона, различных культурно-досуговых и спортивных сооружений.

Крытый каток с искусственным льдом и трибунами на 200 мест даст дополнительный импульс для занятий спортом военнослужащих космодрома и жителей города, позволит круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием. Объект относится к универсальным сооружениям и предназначен для проведения различных спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий.