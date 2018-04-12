Редактор «ФедералПресс» стал наставником в проекте «Единой России» 

В кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап» определились первые 115 наставников. В их число вошел глава объединенной редакции медиахолдинга «ФедералПресс», член комитета РАСО по политтехнологиям Эдуард Коридоров.
«Единая Россия» запустила пилотный проект «ПолитСтартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются активисты в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им успешно выступить на партийных праймериз.
Также участники «ПолитСтартап» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.
В пилотном режимепроект будет реализовываться в 25 субъектах РФ, где в текущем году пройдут выборы в региональные заксобрания и в собрания административных центров.
Смысл проекта «ПолитСтартап» заключается в обновлении партийной элиты, вовлечении в политический молодых людей, прежде всего из регионов, рассказал член Высшего совета партии Дмитрий Орлов.
Депутат Госдумы Сергей Боярский отметил, что «ПолитСтартап» — это проект, который позволит восстановить систему наставничества. «Применяя ее в партийном строительстве сегодня, руководство „Единой России“ нацелено на качественное обновление, — отметил он. — Уверен, что вместе с пополнением рядов наших партийцев появятся свежие идеи, проекты, законодательные инициативы».
В число наставников вошли депутаты Госдумы, члены экспертного совета партии — известные федеральные политологи, представители законодательной и исполнительной власти в регионах.
Среди наставников заместители секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко, Сергей Железняк, Ольга Баталина, депутаты Госдумы Алена Аршинова, Сергей Боярский, Александр Сидякин, Максим Сураев, Михаил Терентьев, Артем Туров, а также политологи Дмитрий Орлов, Дмитрий Гусев, Игорь Бунин, Виталий Иванов.