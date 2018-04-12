Редактор «ФедералПресс» стал наставником в проекте «Единой России»

В кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап» определились первые 115 наставников. В их число вошел глава объединенной редакции медиахолдинга «ФедералПресс» , член комитета РАСО по политтехнологиям Эдуард Коридоров.

«Единая Россия» запустила пилотный проект «ПолитСтартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются активисты в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им успешно выступить на партийных праймериз.

Также участники «ПолитСтартап» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.

В пилотном режимепроект будет реализовываться в 25 субъектах РФ, где в текущем году пройдут выборы в региональные заксобрания и в собрания административных центров.

Смысл проекта «ПолитСтартап» заключается в обновлении партийной элиты, вовлечении в политический молодых людей, прежде всего из регионов, рассказал член Высшего совета партии Дмитрий Орлов

Депутат Госдумы Сергей Боярский отметил, что «ПолитСтартап» — это проект, который позволит восстановить систему наставничества. «Применяя ее в партийном строительстве сегодня, руководство „Единой России“ нацелено на качественное обновление, — отметил он. — Уверен, что вместе с пополнением рядов наших партийцев появятся свежие идеи, проекты, законодательные инициативы».

В число наставников вошли депутаты Госдумы, члены экспертного совета партии — известные федеральные политологи, представители законодательной и исполнительной власти в регионах.