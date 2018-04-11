Павел Колобков посетил финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова

10 апреля Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил подмосковный Дмитров, где состоялся финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в средней возрастной группе.

В матче за первое место среди игроков в возрасте 12-13 лет сыграли команды «Виктория» (Тульская область) и «Бобров» (Воронежская область). Ранее определился бронзовый призёр турнира — команда «Полёт (Ярославская область).

»Вы прошли большой серьёзный отбор, — сказал Павел Колобков участникам соревнований. — В этом сезоне на первом этапе соревнований в борьбу вступили более 13 тысяч команд, свыше 270 тысяч юных хоккеистов. Сегодня на этой площадке встретятся лучшие. Уверен, среди вас есть будущие звёзды хоккея. Желаю вам успеха и удачи, яркой игры, много заброшенных шайб и отличного настроения».

Победу в финале со счётом 2:5 одержала тульская команда «Виктория».

«В Тульской области активно развиваются физическая культура и спорт, поддерживается хоккей, — отметил Павел Колобков после завершения финальной игры. — Я поздравил губернатора региона Алексея Дюмина с победой ребят, он планирует встречу с командой, которая впервые в истории играла в финале «Золотой шайбы» и выиграла турнир. Это большая радость для всего региона».

Глава Минспорта России также сообщил, что обсудил с руководством Клуба юных хоккеистов перспективы развития соревнований. «Этот турнир, который носит имя своего основателя — легендарного хоккейного тренера Анатолия Владимировича Тарасова , существует уже 54 года. Он проводится в три этапа, начиная с муниципального и регионального, — сказал Павел Колобков. — Рад, что „Золотая шайба“ сохранила свои традиции. С каждым число участников увеличивается. В этом сезоне на соревнованиях представлены команды из 72 регионов России. Но мы думаем, что можно сделать состязания интереснее, добавить межрегиональный или зональный этапы».

Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова стартовали Спортивном комплексе «Дмитров» 24 марта и завершатся 22 апреля. В состязаниях принимают участие команды-победители региональных этапов, которые разделены на три возрастные группы. Финал среди игроков в возрасте 14-15 лет прошёл 10 апреля, хоккеисты в возрасте 10-11 лет определят победителей и призёров 21 апреля.

Кроме того, в рамках своей поездки Павел Колобков посетил спортивную школу олимпийского резерва «Динамо — Дмитров», в которой пообщался с юными спортсменами по художественной гимнастике и дзюдо.