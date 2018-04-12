Ещё
Едут со всей страны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Едут со всей страны 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Во дворце спорта «Мегаспорт» 13 и 14 апреля пройдут чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу. Участие в соревнованиях примут спортсмены со всей России.
За звание чемпионов поборются более 1300 спортсменов из 27 регионов России. В пятницу состоятся соревнования по таким дисциплинам, как «А класс-микст: юноши и девушки», «А классмикст: юниоры и юниорки», «формейшн: женщины», «формейшн: девушки», «бугивуги: мужчины и женщины», «буги-вуги: юниоры и юниорки», «буги-вуги: юноши и девушки». В субботу спортсмены посоревнуются в дисциплинах «М класс-микст: мужчины и женщины», «А классмикст: мужчины и женщины», «В класс-микст: мужчины и женщины», «В классмикст: юниоры и юниорки», «В класс-микст: юноши и девушки», «формейшн-микст: мужчины и женщины», «формейшн-микст: юниоры и юниорки».
Самая зрелищная дисциплина — «М класс». В ней выступят пятикратные чемпионы мира Ольга Сбитнева и Иван Юдин, чемпионы мира Ксения Основина и Константин Чистиков, а также двукратные чемпионы Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашин. Победители турнира в парных и групповых дисциплинах будут защищать честь страны на международной арене.
Вечерняя Москва: последние новости
Наши танцоры забрали все золото Московские школьники завоевали 43 диплома Всероссийской олимпиады по информатике Вице-премьер Аркадий Дворкович осмотрел объекты ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США23
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Николишин рассказал о причинах ухода Знарка
Британцев пугают российскими фанатками59
Знарок лишился поста14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение