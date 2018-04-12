Едут со всей страны

Во дворце спорта «Мегаспорт» 13 и 14 апреля пройдут чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу. Участие в соревнованиях примут спортсмены со всей России.

За звание чемпионов поборются более 1300 спортсменов из 27 регионов России. В пятницу состоятся соревнования по таким дисциплинам, как «А класс-микст: юноши и девушки», «А классмикст: юниоры и юниорки», «формейшн: женщины», «формейшн: девушки», «бугивуги: мужчины и женщины», «буги-вуги: юниоры и юниорки», «буги-вуги: юноши и девушки». В субботу спортсмены посоревнуются в дисциплинах «М класс-микст: мужчины и женщины», «А классмикст: мужчины и женщины», «В класс-микст: мужчины и женщины», «В классмикст: юниоры и юниорки», «В класс-микст: юноши и девушки», «формейшн-микст: мужчины и женщины», «формейшн-микст: юниоры и юниорки».