Волгоградское отделение ДОСААФ России провело первый этап Фестиваля технических видов спорта «Кантри-кросс»

Соревнования, в которых приняли участие спортсмены из Волгограда, Калача-на-Дону, Волжского, Фролово, а также гости из Ставропольского края, Саратовской и Пензенской областей проводились на квадроциклах и мотоциклах.

Волгоградским отделением ДОСААФ России совместно с администрацией Калачевского муниципального района на днях на подготовленной трассе организован и проведен первый этап Фестиваля технических видов спорта «Кантри-кросс», посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

С приветственным словом перед спортсменами выступили заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Олег Кривченко и глава Калачевского муниципального района Волгоградской области Пётр Харитоненко.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Волгограда, Калача-на-Дону, Волжского, Фролово, а также гости из Ставропольского края, Саратовской и Пензенской областей.

Соревнования проводились на квадроциклах (класс ATV) и мотоциклах в классах Hobby и Expert.

Призеры в классе ATV определялись по результатам двух заездов по 15 минут, плюс один круг. В классах Hobby и Expert — по результатам одного заезда в течение 50 минут, плюс один круг. Участвовали восемь спортсменов на квадроциклах и 18 мотоциклистов.

В упорной борьбе победителем в классе ATV стал волгоградец Владимир Юров, второе место у спортсмена из Пензы Игоря Белкина и третье место занял Юрий Калачиков из Волжского Волгоградской области.

В классе Hobby «золото» взял Иван Гелоев из Калача-на-Дону, «серебро» —волгоградец Павел Супрунов и «бронзу» — Николай Каплунов из Волгограда.

Все победители и призеры соревнования были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.