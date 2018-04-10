Необычные травмы футболистов. Часть 2: крик, шнурки, глаза

Портал "Евро-Футбол.ру" публикует вторую часть подборки необычных травм футболистов. Мы решили не засорять текст словами «бывший» и приставками «экс», но подразумевается, что футболисты представляли указанные клубы или сборные в период получениями ими описанных ниже травм, а не на данный момент.

В 70-е один матч сборной Норвегии из-за лося пропустил защитник Свен Грёндален. Он совершал утреннюю пробежку по лесу и едва не споткнулся об это животное. Лось разозлился и погнался за Грёндаленом. Свен пустился наутёк, скатился по склону и «хорошенько» разодрал левую ногу.

Фернандо Морьентес пытался прогнать с футбольного поля чайку, а та в ответ клювом пробила ему ладонь аж до кости. Из-за этой непредвиденной травмы Морьентес пропустил два месяца.

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Голкипер «Эвертона» Ричард Райт за свою карьеру получил как минимум две нелепые травмы. Сначала он вывихнул плечо, упав из окна чердака, куда пытался убрать чемоданы после возвращения из отпуска. Во второй раз Райт на бровке столкнулся о табличку «Не ходить по траве», упал и из-за повреждения пропустил матч с «Челси».

Форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри в дерби 2000 года с «Челси» во время празднования гола чересчур сильно ударил по угловому флагу и получил травму лица.

Говорят, что вратарь "Манчестер Юнайтед" Алекс Степни в 1975 году вывихнул себе челюсть, когда пытался докричаться до своих защитников.

Однажды Энди Кэрролл , восстановившись после травмы колена, вновь травмировался во время обувания. Надевая кроссовки, он подвернул лодыжку и опять попал в лазарет.

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Вратарь мюнхенской «Баварии» Михаэль Рензинг в 2008 году потянул мышцу спины, завязывая шнурки на бутсах.

Голкипер «ПСЖ» Лионель Летизи получил похожее повреждение, когда нагнулся, чтобы поднять упавшую карточку от настольной игры.

Почему Сантьяго Канисарес не сыграл на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее? Потому что в душе он упустил флакон с лосьоном для бритья и не смог поймать его на ногу. Флакон разбился, и осколок травмировал сухожилие Канисареса.

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Вратарь «Уимблдона» Дэйв Бизант похожим образом травмировался после падения из холодильника банки майонеза. А Даррен Бент пострадал, когда доставал майонез из банки ножом.

Сергей Юран когда-то пропустил несколько матчей сборной из-за того, что во время купания порезался расколотой плиткой.

Известный финский футболист Яри Литманен в бытность выступления за «Мальмё» пострадал по причине неверной оценки собственных возможностей. Он поспорил с гендиректором шведского клуба о том, что сможет открыть бутылку газировки глазом. Итог — Яри отправился в больницу с повреждением роговицы и пропустил две недели.

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Грузинский футболист Отар Хизанейшвили , выступавший в 2003 году за московское «Динамо», возил с собой тяжёлую икону и вешал её везде на стену над своей кроватью — так же он сделал и на сборе в Испании. Однажды Хизанейшвили приснилось, что он вбрасывает мяч из аута, он взмахнул руками в реальности и задел икону, которая упала прямо на него. Отар получил травму глаза, и врачи не смогли полностью восстановить ему прежний уровень зрения.

Игрок «Тоттенхэма» Алан Нильсен в 1996 году пришёл навестить свою жену и только что родившуюся дочь в больнице, а та сильно ткнула его в глаз. Итог — Нильсен пропустил несколько встреч.

Хорватский нападающий Милан Рапаич однажды во время ожидания самолета неудачно ткнул себя билетом в глаз и пропустил из-за этой оказии три недели предсезонной подготовки.

Джером Боатенг, уже будучи травмированным, усугубил своё повреждение в салоне самолёта. Он не смог разойтись в проходе с катившейся ему навстречу тележкой с напитками и увеличил для себя период простоя на месяц.

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В 2003 году защитник «Депортиво» из Ла-Коруньи Энрике Ромеро прибыл со своей командой на встречу с «Осасуной» в Памплону, где гостей пытались развлечь с помощью демонстрации гадюки. Ромеро подошёл к змее слишком близко, та укусила его за палец, и ему пришлось ехать в больницу. Впрочем, восстановиться к матчу Энрике успел.

Игрок «Сандерленда» Джулио Арка однажды во время сборов решил искупаться в Северном море и пострадал от медузы. После её укуса Арку подкосила аллергия, которая стала переходить в лихорадку. У Джулио поднялась температура и пошла сыпь по телу, его пришлось госпитализировать.

В феврале 2011 года игрок «Аргентинос Хуниорс» Эмилио Эрнандес остался без футбола на две недели, после того как вылил себе на пах кипяток.

Защитник «Глазго Рейнджерс» Кирк Броудфут также пострадал от бытового ожога. Он решил приготовить в микроволновке куриные яйца, которые взорвались, когда он открыл дверцу печки, чтобы вытащить их оттуда. Броудфут получил ожог щеки и временно оказался вне игры.

Необычные травмы футболистов. Часть 1: машины, дрель, собаки