Почему «Зоркий» не смог заявить Кобозева? 

5 апреля Комитет РФС по статусу игроков отказал красногорскому «Зоркому» в регистрации голкипера Евгения Кобозева вне регистрационного периода.
Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран сразу потряс российский спорт серьезным заявлением: «Команда может сняться с чемпионата. У нас второй вратарь получил травму, остался один голкипер. Ещё одного вратаря ПФЛ нам не разрешила заявить. Почему? У меня нет объяснений. Вопросы надо задавать главе лиги Соколову. Значит, всё плохо в нашем футболе. С одним вратарём провести остаток сезона? Это очень сложно, зачем смешить народ?.. Разговоров много, а на деле — ничего. Команды снимаются из-за финансовых проблем. У нас с деньгами всё нормально, но ПФЛ почему-то не позволяет нам заявить второго вратаря. Наверное, мы никого смешить не будем, и не станет играть. Или они предлагают в случае травмы основного голкипера ставить в ворота полевого игрока? Что за клоунада? Так что я не исключаю, что мы снимемся с чемпионата и не сыграем со „Строгино“. Команда может не выйти на матч».
Сразу же последовал ответ президента ПФЛ Андрея Соколова: «Такая ситуация — беда и для клуба, и для лиги. Мы понимаем, что должна присутствовать соревновательная составляющая, наличие игроков необходимого амплуа. Вина в этой ситуации лежит на исполнителях в ФК „Зоркий“. Клуб в феврале-марте имел трёх вратарей, но непонятно, зачем двух отзаявил и попал в такую ситуацию. Мы уведомили „Зоркий“, что их клуб может заявить игроков из клубов, которые снялись с соревнований. К таковым, например, относится пензенский »Зенит". К тому же есть дополнительный заявочный список для игроков до 20 лет. Они могут быть заявлены без наличия трудового договора. «Зоркий» работает над этим вопросом. Вариант того, что команда может не доиграть сезон, не рассматривается. Заявление Юрана? Это только слова тренера, он не является руководителем".
Так почему же не смогли заявить Кобозева? Напомним, что он находился с командой в статусе свободного агента по истечении контракта со шведским клубом «Йёнчёпинг». В феврале на вопрос нашего портала Евгений сказал, что присоединиться к команде его убедили главный тренер Сергей Юран и тренер по вратарям Евгений Корнюхин. Кроме ФК «Зоркий» у Евгения были предложения из Финляндии, а также от «Чайки» и «Рязани», воспитанником которой он является. Евгений выбрал Красногорск. Но оказывается, у клуба нет доступа к ТМС (Трансферная международная система). В клубе должен быть человек, который владеет английским языком, а у клуба — сертификат ТМС. Система регламентирует международные трансферные переходы. В ней Евгений Кобозев числится еще в шведской системе, и клуб, который собирался бы его заявить, должен получить на него документы о том, что у него нет никаких трансферных обязательств в предыдущем чемпионате, где он играл. Так как у «Зоркого» не было доступа к ТМС, то и не было возможности получить документ, необходимый для регистрации игрока в ПФЛ. Остается догадываться, почему об этом не задумались в клубе, пытаясь подписать игрока из зарубежного чемпионата.