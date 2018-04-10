В бесспорных делах предложили выносить сокращенные решения

Кроме того, по мнению Вячеслава Лебедева , необходимо повысить роль кассационных инстанций, которые проверяют судебное решение уже после того, как оно вступило в силу. У проигравших сторон появится еще один шанс доказать свою правоту.

Эти заявления прозвучали на совещании-семинаре председателей региональных советов судей, которое началось вчера в Москве. Накануне Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о масштабной реформе процессуального законодательства, предложенный Верховным судом. При этом ряд пунктов вызывает сомнения у парламентариев, и горячие споры еще предстоят.

Одно из резонансных предложений, вызвавших дискуссии, разрешает судам не составлять развернутые решения в некоторых случаях, а ограничиться только резулятивной частью. Проще говоря, объяснить, кто прав, кто нет и кому что положено. Для обычных граждан в этом заключается самое интересное. Но профессионалов интересуют подробности.

По мнению Вячеслава Лебедева, у противников «процессуальной революции» аргументы слабые. Большинство критиков, говорит председатель Верховного суда России, даже не вчитались в текст. Ведь обсуждаемые изменения не будут нарушать права человека на обжалование решения. Эти поправки лишь позволят сократить время судей на рассмотрение простых и очевидных дел.

Более того, даже если ни одна сторона спора не собирается обжаловать решение, но кто-то из них захочет получить полный текст решения — такое право у него будет. Надо будет обратиться в суд, и судья в обязательном порядке подготовит мотивировочное решение.

Вчера Вячеслав Лебедев также сообщил, что есть предложение ввести обязательное досудебное рассмотрение трудовых споров. Если гражданина недоволен начальством, вначале он будет обязан обратиться в комиссию по рассмотрению трудовых споров.

По закону такие комиссии должны создаваться в организациях. Если предложение пройдет, то «спорные комитеты» должны появиться практически в каждой организации. Недовольному гражданину сначала придется идти с жалобой туда. Если же он останется недоволен решением, тогда дорога в суд. Например, защиты в таком комитете, состоящем, кстати, из коллег, можно попросить, если начальник заставляет трудиться сверхурочно без всяких компенсаций. Или босс объявил несправедливый выговор. Решение такой комиссии можно обжаловать, так что покрывать начальников ей смысла не будет.

Другая инициатива: предлагается повысить роль кассационных инстанций. По словам Вячеслава Лебедева, кассация должна быть сплошной: то есть все поданные жалобы рассматриваться. Сегодня адвокату проигравшей стороны надо найти веские аргументы, чтобы кассационная инстанция приняла жалобу: многие заявления не принимаются к рассмотрению, для кассации нужны особые аргументы. Такой подход предлагается изменить.

"Обеспечить качественную проверку кассационных жалоб возможно только в условиях сплошного кассационного производства, а не выборочной кассации", — заявил Лебедев.