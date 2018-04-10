Субботника не будет. Застройщик стадиона «Нижний Новгород» решил обойтись без посторонних

В письме министра Сергея Панова муниципалитетам предлагается направить по 10 сотрудников ФОКов и других спортивных учреждений для завершения строительно-хозяйственных работ на стадионе с 6 по 14 апреля. Сотрудники будут обеспечены трехразовым питанием, спецодеждой, инструментом и жильем.

— Я бы сходила на уборку стадиона «Нижний Новгород» на следующей неделе… Призыва подобного нет, но я бы пришла. К кому обратиться? Поработала бы просто потому, что считаю приход в город ЧМ2018 мегасобытием, суперпраздником, и быть в помощь при этом своему городу — хотелось бы. В моем видении это была бы не та традиционная весенняя уборка мусора за быдлом, на которую по нескольку раз выводят бюджетников и которую я всячески игнорирую. — написала Анна Вингурт в Facebook.

На ее странице в соцсети затеялся нешуточный спор о том, стоит ли помогать, а если да — при каких условиях. Некоторые участники предсказуемо высказались против.

— Я прямо недоумеваю, вы серьезно? Предлагаете выйти на помощь тем, кто пилил бюджет и откаты, — возмутился Андрей Бильковский.

— Если б нам всем сказали правду, за которой последовали б аресты тех, кто ответственный за финансирование стадиона. А потом попросили помочь, чтоб не опозориться, то в этом случае вышли б многие. Но я знатная мечтательница, — заявила Мария Жоглева.

— Сходили бы и помогли многие… Но нижегородцы должны знать, почему так произошло, что стали нуждаться в нашей помощи. А где подрядчики? Где договор? Где акты выполненных работ? Сколько затрачено средств из бюджета? — согласилась Римма Царева.

В то же время нашлось немало тех, кто поддержал идею. Правда, у каждого свои резоны — кто-то из патриотизма, кто-то — из любопытства, кто-то — чтоб не ударить в грязь лицом перед гостями.

— Я тоже хочу с вами! Напишите мне, если узнаете, как попасть туда поволонтерить. Со мной еще человек 15–20 будет, мы и грабли свои принесем, и перчатки, и мешки для мусора, — попросила Elena Karataeva

— Стадион наш ну никак не успеют довести до нужной кондиции (как говорят работники). Но не ударить же нам, горожанам, в грязь лицом перед мировой общественностью! Ну не будет он застеклен, но хоть чистый будет! — поддержала Ирина Бородина.

Были и собственные предложения, как организовать уборку стадиона.

— Придем на тренировочный матч 15 апреля, каждый унесет по пакету мусора. Глядишь, и чище станет, — предложила Елена Гареева.

— Вот всегда у нас чиновники без креатива пытаются что-либо сделать. Решение на поверхности: выделите 100 билетов на матчи — и у вас полгорода в очереди за ними, — посоветовал Дмитрий Войнов.

Некоторые нижегородцы поучаствовали бы в субботнике из любопытства. «Хочется посмотреть на монстра», — говорят они. Но пессимисты уверены, что посторонних туда не пустят. И они оказались правы.

— Хочу всех успокоить: броуновское движение вокруг стадиона не затихает даже ночью, так что обойдутся и приберутся без нас. Очень жаль. Хотелось поучаствовать в уборке именно стадиона с целью его посмотреть. Не судьба, — посетовал Дмитрий Плотников

— Затея хорошая (я тоже впишусь в такое дело), но есть огромные сомнения, что общественность допустят к строящемуся объекту. Там много тайн (по слухам): финансовых, организационных, административных. Стадион скрыт от посторонних глаз, — предсказал Илья Куранов.

Корреспондент NN.ru обратился в правительство Нижегородской области с вопросом, как нижегородцам реализовать свое желание помочь на строительстве стадиона «Нижний Новгород». Ответ пришел от генерального подрядчика — АО «Стройтрансгаз»

— На сегодняшний день на «Стадионе Нижний Новгород» ведется подготовка к проведению тестовых матчей. Задействовано достаточное количество людей. В ближайшее время проведение субботника на территории стадиона не планируется.