«КамАЗ», «Зенит-Ижевск» и «Сызрань-2003» добились побед 

В зоне «Урал-Поволжье» ПФЛ возобновились футбольным матчи. Все пять встреч получились бескомпромиссными.
"КамАЗ" и «Зенит-Ижевск» крупно победили в гостях, а «Сызрань-2003» была сильнее «Носты» (1:0) и продолжает бороться за первое место с «Мордовией».
Протокол игры
Крылья-Советов-2 КамАЗ
7' (0:1)
35' Тюкалов Евгений (0:2)
48' Янушковский Роман (0:3)
63' (0:4)
(1:4) 65'
Оренбург-2 Зенит-Ижевск
40' Малаховский Максим (0:1)
67' Малаховский Максим (0:2)
69' Наговицин Даниил (0:3)
88' Чадов Вячеслав (0:4)
Челябинск
Нефтехимик
(1:0) Игнатьев Сергей 37'
(2:0) Игнатьев Сергей 50'
Мордовия
Волга Ульяновск
(1:0) Маркин Михаил 26'
(2:0) Астафьев Максим 90'
Сызрань-2003
Носта
(1:0) Березун Василий 44'