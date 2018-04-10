Рабочая группа уже создана — Евкуров прокомментировал ошибку книги Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса допустила ошибку определении самого старого человека на планете. Об этом в разговоре «360» заявил глава республики Ингушетия Юнус‐бек Евкуров.

Самым старым человеком на земле является

122-летний

японец Масадзо Нонака. По словам Евкурова, рабочая группа, устраняющая ошибку, уже работает.

Рабочая группа у нас там создана, работает. Надеюсь мы выйдем на уровень, в том числе, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Юнус-бек Евкуров.

В разговоре с «360» глава Ингушетии отметил, что секрет долголетия россиянина — это наследственность, экология, питание и работа.

Он самый пожилой. «Старый» не могу сказать, но самый пожилой у нас. В этом ему помогают том числе и корни. У него и сыновья уже довольно серьезного возраста — под 90 лет. Наверное гены передаются по наследству. Но главное это конечно экология, питание, работа

— заявил Евкуров.

В причинах ошибки Книги рекордов Гиннесса глава региона винит отечественных чиновников, которые вовремя «не проявили инициативу по данному вопросу».

Родственники японского долгожителя в свою очередь рассказали о секрете долголетия Масадзо Нонака. По их словам, нужно всего лишь есть сладкое, читать газеты и купаться в горячих источниках.