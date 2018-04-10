Книга рекордов Гиннесса допустила ошибку определении самого старого человека на планете. Об этом в разговоре «360» заявил глава республики Ингушетия Юнус‐бек Евкуров.
Самым старым человеком на земле является
122-летний
ингуш Аппаз Илиев, а не 112-летний
японец Масадзо Нонака. По словам Евкурова, рабочая группа, устраняющая ошибку, уже работает.
Рабочая группа у нас там создана, работает. Надеюсь мы выйдем на уровень, в том числе, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Юнус-бек Евкуров.
В разговоре с «360» глава Ингушетии отметил, что секрет долголетия россиянина — это наследственность, экология, питание и работа.
Он самый пожилой. «Старый» не могу сказать, но самый пожилой у нас. В этом ему помогают том числе и корни. У него и сыновья уже довольно серьезного возраста — под 90 лет. Наверное гены передаются по наследству. Но главное это конечно экология, питание, работа
— заявил Евкуров.
В причинах ошибки Книги рекордов Гиннесса глава региона винит отечественных чиновников, которые вовремя «не проявили инициативу по данному вопросу».
Родственники японского долгожителя в свою очередь рассказали о секрете долголетия Масадзо Нонака. По их словам, нужно всего лишь есть сладкое, читать газеты и купаться в горячих источниках.