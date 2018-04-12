Овчинников оценил удаление Буффона в матче с «Реалом»

Экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников прокомментировал эпизод с удалением вратаря и капитана туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона за бурную реакцию на назначение пенальти на последних минутах ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" . Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

"Наверное, по правилам судья поступил справедливо. Но по-человечески можно было ограничиться предупреждением. Все-таки Буффон довольно весомая личность в футболе.

И судья не мог не учитывать, что это, скорее всего, последний сезон для итальянца, последняя игра в Лиге чемпионов. Можно было оставить ему шанс отбить пенальти", — заявил Овичинников, добавив, что Буффон имел шанс на то, чтобы отбить пенальти.

"Хотя опять же найдутся скептики, которые скажут, что правила для всех одинаковые. Но жизнь подсказывает, что не для всех они должны быть одинаковыми", — заключил российский голкипер, отметив, что должны быть исключения.

Ранее сообщалось, что испанские и итальянские журналисты поругались после матча «Реала» и «Ювентуса».