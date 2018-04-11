Искупавшийся в фонтане президент «Ромы» пожертвует €230 тысяч на его ремонт

Президент итальянского футбольного клуба «Рома» Джеймс Паллотта сообщил, что решил пожертвовать € 230 тыс. на ремонт фонтана в центре Рима, в котором он искупался после победы над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт"

"Это была отличная ночь в Риме, но я не хочу, чтобы теперь все прыгали в фонтан, если только они не хотят отремонтировать его.

Я решил, что отремонтировать фонтан, поэтому решил пожертвовать € 230 тысяч", — заявил Паллотта, назвал решение о ремонте водного сооружения «отличной идеей».

Ранее сообщалось, что Паллотта искупался в фонтане после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов. Функционер прыгнул в фонтан в окружении болельщиков римского клуба.

10 апреля «Рома» на домашнем стадионе «Олимпико» нанес разгромное поражение «Барселоне». Встреча завершилась со счетом 3:0. Благодаря мячу, забитому на выезде, клуб из столицы Италии вышел в полуфинал Лиги чемпионов.