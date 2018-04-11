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Искупавшийся в фонтане президент «Ромы» пожертвует €230 тысяч на его ремонт
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Искупавшийся в фонтане президент «Ромы» пожертвует €230 тысяч на его ремонт 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Twitter «Ромы»
Президент итальянского футбольного клуба «Рома» Джеймс Паллотта сообщил, что решил пожертвовать € 230 тыс. на ремонт фонтана в центре Рима, в котором он искупался после победы над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
"Это была отличная ночь в Риме, но я не хочу, чтобы теперь все прыгали в фонтан, если только они не хотят отремонтировать его.
Я решил, что отремонтировать фонтан, поэтому решил пожертвовать € 230 тысяч", — заявил Паллотта, назвал решение о ремонте водного сооружения «отличной идеей».
Ранее сообщалось, что Паллотта искупался в фонтане после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов. Функционер прыгнул в фонтан в окружении болельщиков римского клуба.
10 апреля «Рома» на домашнем стадионе «Олимпико» нанес разгромное поражение «Барселоне». Встреча завершилась со счетом 3:0. Благодаря мячу, забитому на выезде, клуб из столицы Италии вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
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