«Турнир восьмерых» от WBC лишился россиян: Бутаев выбыл вслед за Лубковичем

Мини-турнир полусредневесов (до 66,7 кг), четвертьфинальный этап которого пройдёт 27 апреля под эгидой WBC в Луисвилле, штат Кентукки (США), лишился российских участников. В конце зимы по неизвестной причине за бортом розыгрыша остался Сергей Лубкович (7-0, 6 КО), а сегодня та же судьба постигла и Раджаба Бутаева (8-0, 6 КО) — житель Бруклина травмировал правое плечо и, вероятно, ляжет под нож хирурга.

Вместо россиянина в турнир от промоутерской компании Эвандера Холифилда заявлен запасной игрок из Северной Ирландии Пэдди Галлахер.

Обновлённое расписание пар Турнира восьмерых выглядит следующим образом:

Фредрик Лоусон (26-1, 21 КО) — Баишанбо Насийивула (13-1-1, 6 КО)

Крис ван Херден (25-2-1, 12 КО) — Тимо Шварцкопф (18-1, 10 КО)

Брэд Соломон (27-1, 9 КО) — Пэдди Галлахер (13-3, 8 КО)

Все бои рассчитаны на 10 раундов.

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