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«Турнир восьмерых» от WBC лишился россиян: Бутаев выбыл вслед за Лубковичем
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«Турнир восьмерых» от WBC лишился россиян: Бутаев выбыл вслед за Лубковичем 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Мини-турнир полусредневесов (до 66,7 кг), четвертьфинальный этап которого пройдёт 27 апреля под эгидой WBC в Луисвилле, штат Кентукки (США), лишился российских участников. В конце зимы по неизвестной причине за бортом розыгрыша остался Сергей Лубкович (7-0, 6 КО), а сегодня та же судьба постигла и Раджаба Бутаева (8-0, 6 КО) — житель Бруклина травмировал правое плечо и, вероятно, ляжет под нож хирурга.
Вместо россиянина в турнир от промоутерской компании Эвандера Холифилда заявлен запасной игрок из Северной Ирландии Пэдди Галлахер.
Обновлённое расписание пар Турнира восьмерых выглядит следующим образом:
Феликс Диас (19-2, 9 КО) — Франсиско Сантана (26-6-1, 12 КО)
Фредрик Лоусон (26-1, 21 КО) — Баишанбо Насийивула (13-1-1, 6 КО)
Крис ван Херден (25-2-1, 12 КО) — Тимо Шварцкопф (18-1, 10 КО)
Брэд Соломон (27-1, 9 КО) — Пэдди Галлахер (13-3, 8 КО)
Все бои рассчитаны на 10 раундов.
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