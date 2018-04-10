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«Крылья Советов-2» крупно уступили «КАМАЗУ» на своем поле — 1:4
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«Крылья Советов-2» крупно уступили «КАМАЗУ» на своем поле — 1:4 

Волга Ньюс 1 час назад
«КС-2» пропустили быстрый гол, что отразилось на дальнейшем рисунке игры. Гол забил Андрей Кива. В итоге к перерыву хозяева уступали уже со счетом — 0:2. Второй гол на счету Евгения Тюкалова. После 45 минут, характер игры остался без особых изменений. Главный судья встречи Владислав Рыбаков уже в первые минуты второго тайма назначил пенальти в ворота Егора Любакова, который успешно реализовал Роман Янушковский. «Крылья Советов-2» все же смогли отквитать один мяч усилиями Александра Дмитрюка. Итоговый результат — крупная победа "КАМАЗА" — 1:4. Свою следующую игру самарцы проведут на выезде в Нижнекамске с клубом «Нефтехимик». Этот матч состоится 15 апреля, сообщает официальный сайт клуба.
"Крыльев Советов-2": 51 Любаков, 42 Тихонов, 89 Масальский, 60 Нестеров (62 Верхунов, 77'), 55 Богомолов (52 Смирнов, 27'), 46 Соколов (47 Косарев, 46'), 57 Кудряшов, 58 Ежов, 49 Киреев, 98 Визнович (92 Дмитрюк, 66'), 78 Киселев (56 Бурюкин, 74').
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