Хельмут Марко: «Ред Буллу» нужен мощный надежный двигатель"

— Даниэль не впервые становится жертвой проблем с машиной, — цитирует Autosport Марко. — Когда ты сталкиваешься с технической проблемой, остается только остановиться — ничего не поделать. Максу же очень не повезло. Он здорово работал в гонке, но в результате столкновения повредил дифференциал, и ему пришлось завершить борьбу. Главным образом, нам нужно улучшать квалификацию, чтобы не возникало необходимости бороться в глубине. А для этого нужен мощный надежный двигатель.