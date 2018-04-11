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Хельмут Марко: «Ред Буллу» нужен мощный надежный двигатель"
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Хельмут Марко: «Ред Буллу» нужен мощный надежный двигатель" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко нашел повод для критики двигателя "Рено" после схода с дистанции пилотов его команды в гонке «Гран-при Бахрейна». Даниэль Риккьярдо остановился из-за проблем с батареей, а Макс Ферстаппен повредил машину в столкновении с Льюисом Хэмилтоном.
— Даниэль не впервые становится жертвой проблем с машиной, — цитирует Autosport Марко. — Когда ты сталкиваешься с технической проблемой, остается только остановиться — ничего не поделать. Максу же очень не повезло. Он здорово работал в гонке, но в результате столкновения повредил дифференциал, и ему пришлось завершить борьбу. Главным образом, нам нужно улучшать квалификацию, чтобы не возникало необходимости бороться в глубине. А для этого нужен мощный надежный двигатель.
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