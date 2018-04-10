Андре Уорд стал ведущим шоу «Претендент», Роуч и Ричардсон — тренеры команд

Американский телеканал Epix вскоре покажет очередной сезон боксёрского шоу The Contender, причём в качестве ведущего программы заявлен экс-лучший боксёр планеты, ныне «пенсионер» Андре Уорд (32-0, 16 КО).

С двумя командами бойцов будут работать известные тренеры — Фредди Роуч и Назим Ричардсон.

Для участия в The Contender отберут 16 боксёров, которых поделят на две команды и сведут в парах плей-офф-турнира.

Новый сезон, продюсерами которого стали Марк Бёрнетт и Эрик Ван Вагенен, будет состоять из 12 эпизодов. Их снимут этой весной на объектах голливудских студий MGM и Paramount в Лос-Анджелесе.

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