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Андре Уорд стал ведущим шоу «Претендент», Роуч и Ричардсон — тренеры команд
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Андре Уорд стал ведущим шоу «Претендент», Роуч и Ричардсон — тренеры команд 

Vringe.com 49 минут назад
Фото: Vringe.com
Американский телеканал Epix вскоре покажет очередной сезон боксёрского шоу The Contender, причём в качестве ведущего программы заявлен экс-лучший боксёр планеты, ныне «пенсионер» Андре Уорд (32-0, 16 КО).
С двумя командами бойцов будут работать известные тренеры — Фредди Роуч и Назим Ричардсон.
Для участия в The Contender отберут 16 боксёров, которых поделят на две команды и сведут в парах плей-офф-турнира.
Новый сезон, продюсерами которого стали Марк Бёрнетт и Эрик Ван Вагенен, будет состоять из 12 эпизодов. Их снимут этой весной на объектах голливудских студий MGM и Paramount в Лос-Анджелесе.
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