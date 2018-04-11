Бертомеу: «Локомотив-Кубань» уже доказал, что в Краснодаре стандарты Евролиги

Президент Евролиги Жорди Бертомеу, посетивший первый финальный матч Еврокубка между «Локомотивом-Кубань» и «Дарушшафакой», поделился впечатлениями об игре, попутно отметив высокий уровень организации матча в Краснодаре. «Это была потрясающая, невероятная игра. Тот уровень накала, который был сегодня, показывает высочайший уровень Еврокубка. Думаю, болельщикам очень понравился матч. Может, болельщикам «Локо» из-за поражения понравился меньше, но по накалу это было очень круто, то, что нужно для финала. Организация матча просто потрясающая, но мы это и ожидали, потому что «Локомотив» работает с нами на протяжении последних нескольких лет. Краснодарцы уже доказали, что у них здесь стандарты Евролиги, причём во всех аспектах. Отличная работа!», — передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров