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Бертомеу: «Локомотив-Кубань» уже доказал, что в Краснодаре стандарты Евролиги
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Бертомеу: «Локомотив-Кубань» уже доказал, что в Краснодаре стандарты Евролиги 

Чемпионат.com 10 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Президент Евролиги Жорди Бертомеу, посетивший первый финальный матч Еврокубка между «Локомотивом-Кубань» и «Дарушшафакой», поделился впечатлениями об игре, попутно отметив высокий уровень организации матча в Краснодаре.
«Это была потрясающая, невероятная игра. Тот уровень накала, который был сегодня, показывает высочайший уровень Еврокубка. Думаю, болельщикам очень понравился матч. Может, болельщикам «Локо» из-за поражения понравился меньше, но по накалу это было очень круто, то, что нужно для финала. Организация матча просто потрясающая, но мы это и ожидали, потому что «Локомотив» работает с нами на протяжении последних нескольких лет. Краснодарцы уже доказали, что у них здесь стандарты Евролиги, причём во всех аспектах. Отличная работа!», — передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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