Ещё
Джеррард: «Ливерпулю» сильно повезло с отменённым голом Сане"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джеррард: «Ливерпулю» сильно повезло с отменённым голом Сане" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что мерсисайдцам повезло с отмененным голом «Манчестер Сити» во вчерашнем матче Лиги чемпионов.
"Бывают моменты, которые могут складываться в твою пользу. Как только я увидел гол и то, что судья поднял флажок, подумал, что в этом эпизоде «Ливерпулю» серьезно повезло", — цитирует Джеррарда Daily Mail.
Напомним, в концовке первого тайма гол Лероя Сане был отменен из-за положения вне игры. Однако повтор показал, что мяч к вингеру «горожан» попал от футболиста «Ливерпуля», а значит офсайд не должен был фиксироваться.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Оренбург - Волгарь Прогноз на центральную встречу тура в ФНЛ: Балтика - Крылья Советов Прядкин: "Сертификат стадиону в Перми выдан до 31 мая, потом поле нужно заменить"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании111
Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию5
Умер легенда «Челси»10
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение