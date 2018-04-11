Джеррард: «Ливерпулю» сильно повезло с отменённым голом Сане"

Экс-футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что мерсисайдцам повезло с отмененным голом «Манчестер Сити» во вчерашнем матче Лиги чемпионов.

"Бывают моменты, которые могут складываться в твою пользу. Как только я увидел гол и то, что судья поднял флажок, подумал, что в этом эпизоде «Ливерпулю» серьезно повезло", — цитирует Джеррарда Daily Mail.

Напомним, в концовке первого тайма гол Лероя Сане был отменен из-за положения вне игры. Однако повтор показал, что мяч к вингеру «горожан» попал от футболиста «Ливерпуля», а значит офсайд не должен был фиксироваться.