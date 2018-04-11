Кто родился 11 апреля

Александр Иванович Маслов (52 год), председатель Думы Чукотского автономного округа. Много лет проработал врачом. Возглавлял Чаунскую районную и Чукотскую окружную больницы. Неоднократно избирался депутатом Думы Чукотского автономного округа. 30 сентября 2016 года был избран председателем регионального парламента.

Сергей Васильевич Лукьяненко (50 лет), российский писатель-фантаст. Литературную деятельность начал в конце 1980-х годов. Его первый научно-фантастический рассказ был опубликован в алма-атинском журнале «Заря». Известность писатель приобрел после выхода в свет в 1992 году повести «Рыцари Сорока Островов», а всероссийскую популярность ему принесла экранизация его романов «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

Сергей Лукьяненко — автор циклов романов «Линия грёз», «Геном», «Пограничье», повестей «Тринадцатый город», «Восьмой цвет радуги» и ряда других.

По произведениям писателя создано несколько компьютерных и настольных игр.

Людмила Андреевна Кондратьева , российская легкоатлетка. Заслуженный мастер спорта СССР. На чемпионате Европы в Праге в 1978 года спортсменка одержала победу сразу в дух дисциплинах — в беге на 200 метров и эстафете 4x100 метров. В 1980 году Людмила Кондратьева стала первой советской олимпийской чемпионкой в беге на 100 метров. На Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году, в составе сборной СССР, завоевала бронзу в эстафете 4x100 метров.

После завершения спортивной карьеры Людмила Кондратьева тренировала юниорскую сборную России по легкоатлетическим многоборьям, а также работала тренером сборной Индонезии по легкой атлетике.

В 1982 году перешел на тренерскую работу. Был главным тренером российских клубов «Спартак», «Динамо», «Ротор», «Торпедо» и молдавского «Милсами». В 2003-2005 годах тренировал сборную России. В июне 2016 года занял пост генерального директора футбольного клуба «Тамбов».

Юрий Николаевич Калачников (1928-1998) — советский конструктор артиллерийских систем. Под его руководством было создано около 20 образцов артиллерийского вооружения, в том числе самоходные миномёт «Тюльпан» и артиллерийское орудие «Нона», пушка «Гиацинт-Б» и др. Было выполнено более 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.