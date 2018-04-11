Без руководства: хоккейный клуб «Лада» покинули генеральный и спортивный директора 

Вылет тольяттинского хоккейного клуба «Лада» привел к новым кадровым перестановкам. Об этом сообщили в Министерстве спорта Самарской области.
— Контракт с генеральным директором команды Владимиром Вдовиным закончился во вторник, 10 апреля. Его не стали продлевать, — пояснили в ведомстве. — Вместе с ним «Ладу» покидает и спортивный директор Вадим Макаров. Кто будет возглавлять клуб дальше, пока неизвестно.
Владимир Вдовин руководил хоккейным клубом с 2014 года. В это же время пост спортивного директора занял Вадим Макаров.
Ранее коллектив простился с главным тренером Артисом Аболсом.
Тем временем депутаты городской думы Тольятти обратились за помощью в Министерство спорта РФ. Народные избранники поддержали горожан, собирающих подписи за возвращение коллектива в Континентальную хоккейную лигу.