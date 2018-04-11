Ещё
Песня уфимской фолк-группы привела Тимати и Макса Фадеева в восторг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песня уфимской фолк-группы привела Тимати и Макса Фадеева в восторг 

ufa1.ru 59 минут назад
Фото: ufa1.ru
Уфимская группа «Узорица» выступила перед звездами эстрады на телеканале «ТНТ» и произвела большое впечатление на судей.
— Вы знаете, что это гипноз, — сообщил один из судей певец Влади девушкам сразу после выступления, но на магию голоса он не поддался.
А вот Тимати выступление уфимских красавиц очень понравилось. Он сообщил, что с радостью взял бы девушек под свою опеку.
— Вас семь человек, у меня в команде останется место только на троих человек, если я вас возьму. Но хочу сказать от всей души спасибо, что вы модернизируете этот жанр, держите его живым. Благодаря таким коллективам российский фолк и этника живут, — сообщил Тимати.
Девушки предложили судьям взять в проект из их группы только одну из них. Спустя пару секунд одну из участниц взял в свою команду Максим Фадеев. В следующий этап шоу прошла Полина Кобец.
ufa1.ru: последние новости
Уфимка борется за звание Miss Maxim 2018 И голову проветрить, и мышцы накачать: уфимка рассказала, зачем ездит на велике зимой Из игроков в тренеры: «Салават Юлаев» возглавят уфимские хоккеисты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанат поставил жену на победу любимой команды6
«Рома» разгромила «Барселону»1
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника9
«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов1
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение