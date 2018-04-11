Песня уфимской фолк-группы привела Тимати и Макса Фадеева в восторг

Уфимская группа «Узорица» выступила перед звездами эстрады на телеканале «ТНТ» и произвела большое впечатление на судей.

— Вы знаете, что это гипноз, — сообщил один из судей певец Влади девушкам сразу после выступления, но на магию голоса он не поддался.

А вот Тимати выступление уфимских красавиц очень понравилось. Он сообщил, что с радостью взял бы девушек под свою опеку.

— Вас семь человек, у меня в команде останется место только на троих человек, если я вас возьму. Но хочу сказать от всей души спасибо, что вы модернизируете этот жанр, держите его живым. Благодаря таким коллективам российский фолк и этника живут, — сообщил Тимати.