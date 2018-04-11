Юные самбисты сразятся за призы «РСГ-Академическое»

14 апреля 2018 года в екатеринбургском микрорайоне Академический пройдет первый турнир по самбо на призы АО «РСГ-Академическое» среди борцов 7-11 лет.

Его участниками станут более 160 спортсменов из Екатеринбурга, Сухого Лога, Тюмени, Шадринска, Верхней Пышмы, Ирбита, Заречного, поселков Верхнее Дуброво и Белоярский, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Мальчики сразятся в трех возрастных группах: 2010-2011, 2008-2009 и 2007 год рождения. Для девочек предусмотрено только две — 2008-2010 и 2008 год рождения. Бои пройдут в 16 весовых категориях.

Главным судьей соревнований назначен мастер спорта России Эдуард Жавкин (Шадринск).

Среди почетных гостей турнира — заведующий кафедрой физической культуры Шадринского государственного педагогического университета Андрей Старцев и мастер спорта международного класса, директор детско-юношеской спортивной школы Сухого Лога Леонид Путинцев.

Состязания начнутся в 11.00 в помещении школы №19 по адресу: улица Павла Шаманова, 18. Болельщики и любители самбо смогут увидеть захватывающие поединки юных борцов. В 17.00 пройдет церемония награждения победителей и призеров.

По словам организаторов, турнир по самбо планируется сделать традиционным, так как интерес у школьников Академического к данному виду спорта очень высок.