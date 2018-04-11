Деньги в банкоматах все чаще забывают новосибирцы

«Жители Новосибирска не всегда сразу вспоминают о забытых купюрах, но благодаря камерам, установленным на банкоматах, злоумышленников находят быстро, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин . — Необходимо помнить, что если кто-либо взял забытые в банкомате деньги — это уголовное преступление».

Гражданину, обнаружившему чужие денежные средства в банкомате, необходимо сразу сообщить об этом. Если устройство расположено в офисе организации, следует обратиться к любому из его сотрудников. А если в магазине, то необходимо сообщить на «горячую линию» банка. Специалисты подскажут, как поступить в каждом конкретном случае.