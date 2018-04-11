Деньги в банкоматах все чаще забывают новосибирцы 

«Жители Новосибирска не всегда сразу вспоминают о забытых купюрах, но благодаря камерам, установленным на банкоматах, злоумышленников находят быстро, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — Необходимо помнить, что если кто-либо взял забытые в банкомате деньги — это уголовное преступление».
Гражданину, обнаружившему чужие денежные средства в банкомате, необходимо сразу сообщить об этом. Если устройство расположено в офисе организации, следует обратиться к любому из его сотрудников. А если в магазине, то необходимо сообщить на «горячую линию» банка. Специалисты подскажут, как поступить в каждом конкретном случае.
В конце 2017 года следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину» в отношении двух жительниц Новосибирска в возрасте 21 и 22 лет. Девушки, подойдя к банкомату, расположенному в одном из торговых центров, заметили в устройстве для выдачи пятитысячную купюру, оставленную незнакомой им женщиной. Забрав из лотка чужие деньги, девушки потратили их на собственные нужды. Аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении 41-летнего мужчины, который в ноябре 2017 года в помещении одного из банков забрал оставленные в лотке банкомата 15 тысяч рублей. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина взял денежные средства и положил их к себе в сумку, после чего покинул помещение банка. А в ноябре 2015 года 29-летний Дмитрий Р. нашел в помещении с банкоматами «Сбербанка» на Красном проспекте 1,6 миллиона рублей. Кассеты с деньгами случайно забыли инкассаторы. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина попросил кепку у знакомого, который находился в такси. Одевшись, он прошел к банкомату, откуда тайно похитил с пола две кассеты. После вор прошел к своему автомобилю, оставил в нем две кассеты, вернулся к автомобилю знакомого и скрылся с места преступления. В явке с повинной мужчина пояснил, что утопил депозитные кассеты в реке Иня, однако водолазы в указанном месте кассет не нашли. Суд признал парня виновным и приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.