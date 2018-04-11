Энаке о морозах в Казани: «Вышел из аэропорта — у меня заложило нос»

Габриэл Энаке . Фото: rubin-kazan.ru Защитник «Рубина» Габриэл Энаке рассказал о первых впечатлениях от Казани. Румынский футболист перебрался сюда зимой.

«Казань — это красивый, спокойный и очень хороший город для семей с детьми. Но когда я приехал для подписания контракта, здесь было -26 °C. Когда вышел из аэропорта, у меня заложило нос, я почти не мог дышать. Но уже через неделю мы тренировались в Сочи, где было тепло. Сейчас погода в Казани намного лучше, температура плюсовая, наступила весна», — рассказал Энаке в интервью gsp.ro.

Изучение русского языка дается футболисту с трудом: «Иногда я стараюсь повторять русские слова, но делаю это с ошибками, и мы все смеемся. Это нормально, мы можем пошутить».