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Энаке о морозах в Казани: «Вышел из аэропорта — у меня заложило нос»
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Энаке о морозах в Казани: «Вышел из аэропорта — у меня заложило нос» 

Казанский Портал 1 час назад
Габриэл Энаке. Фото: rubin-kazan.ru  Защитник «Рубина» Габриэл Энаке рассказал о первых впечатлениях от Казани. Румынский футболист перебрался сюда зимой.
«Казань — это красивый, спокойный и очень хороший город для семей с детьми. Но когда я приехал для подписания контракта, здесь было -26 °C. Когда вышел из аэропорта, у меня заложило нос, я почти не мог дышать. Но уже через неделю мы тренировались в Сочи, где было тепло. Сейчас погода в Казани намного лучше, температура плюсовая, наступила весна», — рассказал Энаке в интервью gsp.ro.
Изучение русского языка дается футболисту с трудом: «Иногда я стараюсь повторять русские слова, но делаю это с ошибками, и мы все смеемся. Это нормально, мы можем пошутить».
Футболист достался «Рубину» бесплатно. Энаке выгнали из предыдущей команды — румынского гранда «Стяуа». Одиозный владелец клуба Джиджи Бекали обвинил его в слабой игре в дерби с бухарестским «Динамо».
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