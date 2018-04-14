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Хлои Кардашьян простила бойфренда-изменщика?
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Хлои Кардашьян простила бойфренда-изменщика? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
К Хлои Кардашьян в последнее время приковано повышенное внимание. И дело даже не в том, что она на днях стала мамой в первый раз. Отец малышки Тристан Томпсон накануне был замечен в компании девушек, с которыми изменил своей беременной подруге. Из-за стресса у Хлои начались преждевременные схватки, и в итоге она родила. Но вместо того, чтобы наказать своего возлюбленного, источники поговаривают, что звезда реалити не держит зла на Тристана. Сейчас все внимание Хлои сосредоточено на новорожденной дочки. Кардашьян купается в любви и сейчас она не готова воспринимать никакой негатив. Более того, Тристан присуствовал на родах.
— заявил инсайдер.
Стоит отметить, что ни сама Хлои, ни Тристан до сих пор не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Но поклонники заметили, что близкие друзья Кардашьян отписались от Томпсона в соцсетях.
Как думаешь: простит ли в итоге Хлои отца своей дочери или же пара расстанется?
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Фото:Instagram
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