«Правдивая история о пяти игроках, которые навсегда изменили хоккей»

Владимир Константинов, Сергей Федоров, Вячеслав Козлов и 11 апреля в США пройдет презентация документального фильма о «Русской пятерке». Воспитанники советского хоккея — Вячеслав Фетисов Игорь Ларионов — в середине 90-х оказались в одном звене и не просто внесли огромный вклад в долгожданную победу «Детройт Ред Уингз» в Кубке Стэнли, но и навсегда изменили отношение к российским хоккеистам в НХЛ. ТАСС пообщался с продюсером фильма Китом Гейвом, который стоял у истоков создания «Русской пятерки». В свое время во многом благодаря его усилиям Федоров и Константинов смогли уехать в НХЛ.

В 1997 году «Детройт» выиграл Кубок Стэнли после 42-летнего перерыва. Капитан команды Стив Айзерман получил трофей и передал его Вячеславу Фетисову. Тот позвал Игоря Ларионова, и два ветерана советского и российского хоккея вместе катались на «Джо Луис Арене» с Кубком Стэнли над головой. «Считаю, что это был величайший момент во взаимоотношениях Востока и Запада, во всяком случае в хоккее — точно. И да, я помню про Суперсерию 1972 года», — сказал Гейв.

Афиша презентации фильма «Русская Пятерка»

"В двух предыдущих сезонах «Детройт» был близок к победе в Кубке Стэнли, но сначала проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в финале, а затем «Колорадо Эвеланш» в полуфинале, — напомнил он. — Тогда все только и говорили, что невозможно выиграть, когда у тебя в команде столько русских, потому что они не способны сражаться, а в плей-офф НХЛ нужно больше биться, чем играть в хоккей".

"Русская пятерка" доказала, что это не так. «Жест Айзермана с передачей Кубка Стэнли Фетисову дал ответы на все вопросы и подчеркнул значение хоккеистов из России в том успехе», — отмечает Гейв.

"Получился выигрышный проект"

Датой рождения «Русской пятерки» как явления принято считать 27 октября 1995 года, когда в матче против «Калгари Флэймз» главный тренер «Детройта» Скотти Боумэн объединил всех российских игроков в одно звено. На самом же деле история создания «Русской пятерки» гораздо глубже, и у ее истоков стоял Гейв. Спустя много лет эта история легла в основу документального фильма.

"Примерно пять лет назад мне позвонил молодой режиссер Джошуа Рил. Он начал собирать материалы для фильма о «Русской пятерке», и ему посоветовали связаться со мной. Мы начали работать вместе, для начала нужно было заручиться согласием самих игроков дать нам интервью, в чем помогли мои хорошие отношения с ними", — рассказал Гейв.

Так началась работа над полуторачасовым документальным фильмом, который будет презентован под слоганом «Правдивая история о пяти хоккеистах, которые навсегда изменили хоккей».

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал ТАСС, что в США с огромным интересом отреагировали на создание фильма о «Русской пятерке». «Пока я не видел сам фильм, но принимал участие в съемках: в Россию приезжала съемочная группа, я с ними беседовал, — сказал Фетисов. — Интерес к этой картине в США колоссальный. Говорят, все билеты на презентацию распродали за две минуты. К сожалению, мне не удастся лично принять участие в этом мероприятии».

"Мне кажется, в этой картине много интересного. В фильме показана судьба каждого из участников «Русской пятерки», а также то, как эта пятерка хоккеистов повлияла на профессиональный хоккей в целом и развитие «Детройта», в частности. Так что, безусловно, это любопытная работа", — добавил он.

По словам Игоря Ларионова, журналисты и продюсеры фильма проделали очень большую работу и собрали по-настоящему хороший материал. «Я видел тизер этого фильма, мне понравилось, — поделился мнением Ларионов с корреспондентом ТАСС. — Знаю, что ранее вышла книга Гейва, он присылал мне отрывки из нее. Благодаря фильму можно еще раз увидеть, какое влияние „Русская Пятерка“ оказала на НХЛ и вообще на хоккей. Скотти Боумэн и его помощники дали нам возможность показать наше понимание хоккея, и в конечном итоге получился очень выигрышный проект для команды и для молодежи — мы показали им новое направление, которое также может быть продуктивным и победным».

Липовая справка за Chevrolet Caprice

"Детройт Ред Уингз" — один из старейших и самых успешных клубов в истории НХЛ. Однако к 80-м годам клуб оказался в жестком кризисе и даже не помышлял об уже забытых победах в Кубке Стэнли. «Чтобы выправить ситуацию, в 1982 году был нанят генеральный менеджер Джим Девеллано, при котором была создана чемпионская команда в „Нью-Йорк Айлендерс“. Команда строилась вокруг молодого Айзермана, но больших результатов не было. Чтобы завлечь болельщиков на трибуны, владельцу клуба Майку Иличу даже приходилось разыгрывать на каждом матче автомобиль. Представляете, 40 машин за сезон!» — вспоминал Гейв о суровых для «Ред Уингз» временах.

"Русская Пятерка": Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов

Девеллано понимал, что очень много сильных хоккеистов находятся за «железным занавесом», и шансов, что они в итоге приедут, было мало. Но все равно принял решение выбирать советских игроков. Так, на драфте 1989 года «Детройт» в четвертом раунде выбрал Сергея Федорова, на тот момент это был самый высокий выбор для хоккеиста из СССР. В том же году в 11-м раунде был выбран Владимир Константинов. На тот момент у клуба был опыт по переманиваю игроков из стран соцлагеря — в 1985 году удалось привезти защитника Петра Климу из Чехословакии.

"В августе 1989 года команда СССР проводила сборы в Финляндии, и в «Детройте» меня, как журналиста, попросили об одолжении — передать Федорову и Константинову информацию о том, что клуб хочет видеть их в своем составе, — продолжил Гейв. — Сперва я отказался, так как видел в этом конфликт интересов со своим изданием, неправильно было договариваться с клубом, который я освещаю. Мне предлагали много денег, но и тогда я отказался. И все же компромисс был найден. Я согласился с условием, что я первым узнаю и напишу о приезде Федорова и Константинова в Детройт. Исключительно профессиональный интерес с моей стороны".

Гейв привез в Хельсинки какие-то сувениры, информационные буклеты, а главное — донес до хоккеистов, что «Детройт» готов сделать все, чтобы помочь им переехать в США и играть в НХЛ. «Детройт» был готов положить Федорову и Константинову зарплату на уровне капитана команды Айзермана, — отметил Гейв. — Кроме того, клуб готов был выплачивать семьям игроков по $25 тыс. в год в течение всего периода, что хоккеисты будут выступать за команду".

Через десять месяцев Федоров во время Игр доброй воли в Сиэтле сообщил представителям «Детройта», что он готов к переменам. «Мне позвонил вице-президент „Детройта“ Джим Лайтс и сказал: „Угадай, кто сидит на пассажирском сиденье в моей машине. Сергей Федоров!“ Я бросил все дела, чтобы написать статью и успеть отправить ее в завтрашнюю газету. В итоге на первой полосе оказался заголовок о молодом советском хоккеисте, приехавшем в Америку», — не без гордости сказал Гейв.

Август 1997 года. Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Кит Гейв и Вячеслав Козлов с Кубком Стэнли на Красной площади

Константинов перебрался в НХЛ позже, и все прошло не так гладко, как в случае с Федоровым. «Владимир был капитаном ЦСКА и сборной СССР. На тот момент он уже был женат, у него родился ребенок. Чтобы увезти Константинова в НХЛ, человек, который помогал „Детройту“ (журналист Валерий Матвеев — прим. ТАСС), попросил у клуба много денег, и это не стало проблемой, — рассказал Гейв. — В итоге после крупной взятки врачам у Константинова был диагностирован рак. Руководитель ЦСКА Валерий Гущин в это не поверил и запросил повторное обследование в военном госпитале. Один из врачей попросил большую американскую машину, на тот момент это был Chevrolet Caprice, и диагноз не был изменен».

Константинов получил возможность выезжать за пределы страны и на поезде отправился в Будапешт. Там его ждал самолет на Детройт. Через пару дней за ним последовала его семья.

Вячеслав Фетисов считает, что к поступку Сергея Федорова и Владимира Константинова, который многие в советские годы восприняли отрицательно, сейчас следует относиться как к данности. «Создатели фильма же ничего не выдумывали. На самом деле каждый нашел свой путь. Система в то время не была отлажена в этом плане. С другой стороны, они были молодыми пацанами, может быть, какие-то вещи сейчас надо просто принять как данность. Сергей вернулся, работает в России, создал семью и счастлив. Володя на инвалидной коляске по-прежнему, к сожалению», — сказал он.

Федоров и Могильный боялись ехать в Россию

В декабре 2015 года съемочная группа фильма провела в Москве 11 дней. Гейв считает эту поездку ключевой в процессе создания фильма. «В Москве мы сделали интервью с Федоровым и Фетисовым, а также ездили в Воскресенск к Козлову, — рассказал Гейв. — Я очень рад узнать, что в этом сезоне Козлов стал главным тренером родного „Химика“. В интервью он рассказывал, что этого очень хотел его отец Анатолий, который ушел из жизни пять лет назад. Здорово, что это случилось так быстро и Слава сдержал обещание. Отец гордился бы им».

Гейв рассказал, что это был его третий визит в Москву. «Я люблю Россию — мне нравится Москва, мне нравятся люди в России, я даже начинал учить русский язык, — признался он. — Первый раз я приезжал в 1994 году во время локаута вместе с командой российских звезд. Интересно, что это был первый визит на родину после отъезда в США Федорова и Александра Могильного . Они очень настороженно отнеслись к этой идее, но все прошло гладко, и тогда им вручили паспорта новой страны — Российской Федерации. Им все простили».

"А затем уже в 1997 году, когда Ларионов, Фетисов и Козлов впервые привезли Кубок Стэнли в Москву. Тогда мы здорово погуляли в одном из московских баров", — добавил Гейв.

Всего для фильма было сделано около 60 интервью — Лайтс, Боумэн, Девеллано, сменивший его на посту генерального менеджера Кен Холланд , игроки «Детройта» — Айзерман, Брендан Шэнахэн, Никлас Лидстрём, Крис Дрэйпер , Даррен Маккарти, Джо Кошур и многие другие.

По словам Гейва, жена Константинова Ирина не дала согласие на съемки ее мужа, уже больше 20 лет прикованного к инвалидной коляске после аварии, в которую он попал через пару дней после победы 1997 года. «Единственной возможностью снять его был матч ветеранов „Детройта“ и „Торонто“, где собралась вся пятерка, — отметил Гейв. — Мы собрали много архивных кадров, включая момент 1998 года. „Детройт“ тогда выиграл второй подряд Кубок Стэнли и посвятил эту победу Константинову. Именно он был первым, кому Айзерман передал трофей сразу после вручения. Константинов на коляске совершал круг почета, а за ним была вся команда, — это один из самых эмоциональных моментов за 40 лет, что я освещаю спорт. На всей арене не было ни единого человека, на глазах которого не наворачивались бы слезы в тот момент».