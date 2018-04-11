«Мой самый жесткий конкурент — это я»: пермячка выиграла два этапа марафона по марокканской пустыне

Экстремальный ультрамарафон по марокканской пустыне стартовал 9 апреля. Участие в нем принимает наша землячка — бегунья Наталья Седых . 10 апреля она победила во втором этапе многодневного забега.

В этом году Marathon des Sables (MDS, «Марафон в песках») длиной 250 километров стартовал в марокканской пустыне 9 апреля. Участие в одном из самых сложных забегов принимают 977 непрофессиональных бегунов со всего мира. За шесть дней им предстоит преодолеть шесть сложнейших участков по раскалённым пескам Сахары при температуре воздуха свыше 30 градусов, неся на себе экипировку и питание.

Наталья бежит по марокканской пустыне в третий раз В этом году участие в марафоне принимает известная пермская бегунья и тренер Наталья Седых. Пермячка принимала участие в ультрамарафоне два раза — в 2015 и 2016 годах. Нынешний марафон для Натальи уже третий.

Выйдя на старт 9 апреля Наталья Седых выиграла первый этап протяженностью 30 километров. Однако судьи оштрафовали пермячку на один час за отсутствие необходимой экипировки. Несмотря на досадный штраф Наталья Седых накануне выиграла второй этап длиной 39 километров по раскаленной пустыне.

Пермячке предстоит пробежать еще четыре этапа по раскаленным пескам

— Второй этап был прекрасен: песок, камни, скалы и горы — настоящий MDS, — поделилась пермячка. — Я поднялась на гору, как обезьяна, на моих четырех конечностях — довольно интересный опыт. Что касается соревнования, мой самый жесткий конкурент — это я. Мне придется превзойти себя до самого конца.

По данным организаторов, Наталья Седых пока побеждает и в третьем этапе ультрамарафона. Сейчас она занимает пятое место в общем зачете.

Спортсмены бегут по песчаным дюнам и горам

Ранее спортсменка рассказала в интервью 59.ru о том, как она участвовала в Marathon des Sables. Сейчас она работает тренером и готовит любителей бега к участию в марафонах.