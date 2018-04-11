Панков: С приходом Володина отчеты кабмина демократичной, а не протокольной 

Депутат Госдумы Николай Панков намерен организовать с своем Телеграм-канале «Пара слов» текстовую трансляцию отчета Дмитрия Медведева. Председатель Правительства сегодня, 11 апреля, отчитается перед депутатами Госдумы за шесть лет работы кабинета министров.
Свой отчет Медведев построит, исходя из проблем, поднятых депутатами. Панков предлагает для оперативности следить за отчетом из его текстовой трансляции, начиная с 12:00 по москвовскому времени. Он обещает интригу.
При этом парламентарий отмечает, что с приходом Вячеслава Володина на должность спикера парламента процедура отчета стала более демократичной, а не протокольной.
Этому депутат видит несколько объяснений.
— Во-первых, приходят все министры правительства. Во-вторых, нет ограничений по времени в выступлении Медведева и ответах на вопросы. В-третьих, серьезность своего подхода проявило правительство, предварительно встречалось со всеми депутатами фракций, — уверен Панков.