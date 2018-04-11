Панков: С приходом Володина отчеты кабмина демократичной, а не протокольной

Свой отчет Медведев построит, исходя из проблем, поднятых депутатами. Панков предлагает для оперативности следить за отчетом из его текстовой трансляции, начиная с 12:00 по москвовскому времени. Он обещает интригу.

При этом парламентарий отмечает, что с приходом Вячеслава Володина на должность спикера парламента процедура отчета стала более демократичной, а не протокольной.

Этому депутат видит несколько объяснений.

— Во-первых, приходят все министры правительства. Во-вторых, нет ограничений по времени в выступлении Медведева и ответах на вопросы. В-третьих, серьезность своего подхода проявило правительство, предварительно встречалось со всеми депутатами фракций, — уверен Панков.