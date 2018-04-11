Посторонним вход воспрещён: утверждён особый режим посещения нижегородского кремля в дни ЧМ-2018

В дни проведения матчей: 14, 18, 19, 21, 24, 25, 27 июня, 1, 6, 10, 11, 14, 15 июля — Дмитриевская башня кремля будет закрыта для прохода граждан. В остальные дни нижегородцы смогут пройти в кремль через Дмитриевскую, Кладовую, Никольскую и Северную башни с 08:00 до 21:00. В документе говорится, что граждане и туристы смогут находиться лишь в специально выделенных для них зонах.

Для проезда в кремль на автомобиле в дни ЧС-2018 понадобится специальный временный пропуск. При этом в дни матчей для въезда будет закрыта Кладовая башня.