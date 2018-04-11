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Ловись, рыбка, большая. Чемпион мира по спиннингу рассказал свои секреты
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Ловись, рыбка, большая. Чемпион мира по спиннингу рассказал свои секреты 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
На днях Волгоград с мастер-классом посетил Чемпион Мира 2013 года по спиннингу и Лучший рыболов 2014 года по версии PAL Денис Вихров. Корреспондент «АиФ»-НП» выведал у него секреты успешной рыбалки при высокой воде ранней весной и интересные подробности из его биографии.
Увлечение родом из детства
В свои неполные 30 лет Денис Вихров не только опытный и известный рыбак, но и активный популяризатор спортивного отношения к рыбалке. В YouTube и на своем сайте он регулярно делится с тысячами подписчиков секретами успешной ловли. Как и многие современные рыболовы, все пойманные трофеи после видео— и фотосессии спортсмен отпускает обратно на волю. Ловля рыбы «без изъятия» из реки становится всё более популярным трэндом сейчас.
Увлечение рыбалкой захватило Дениса в раннем возрасте. В столичный Детско-юношеский спортивный клуб он пришел, будучи 13-летним школьником. Вместе с опытными наставниками — Николаем Лазутенковым и Владиславом Егоровым — он начал постигать в нем азы спортивного рыболовства. «Первым моим дебютом в спиннинговой ловле стало выступление на соревнованиях „Кубанская весна“, тогда я занял там лишь 17 место в личном зачете, но выиграл приз за самую крупную рыбу — поймал щуку весом 4,5 килограмма. Причем хищницу утащил из-под носа будущего 9-ти кратного чемпиона мира Алексея Шанина», — вспоминает Денис Вихров.
Дальше Дениса ждал стремительный профессиональный рост и победы в составе команд в престижных первенствах — «Кремлевских куполах», этапах кубка Москвы по спиннингу и т.п. «Такие соревнования помогли понять важную для любого спортсмена тактику ловли рыбы в составе команде, — объясняет Вихров. — Благодаря своим высоким и стабильным результатам я попал в сборную России по спиннингу по ловле басса, и уже через год стал Чемпионом Мира 2013 года. В 2014 году мне посчастливилось выступить в международном престижном кубке по спиннинговой ловле с лодки — Pro Anglers League 2014 и выиграть вместе с напарником Сергеем Беляевым титул „Лучшие рыболовы года по версии PAL“.
Вихров убеждён, что рыболовный спорт сейчас очень разнообразен и сложен и его лучшие, самые яркие времена ещё впереди. К слову, в Волгоградской области, где протекают Волга и Дон, есть равнинные интересные водоёмы всех типов. Традиции рыболовно-спортивных юношеских клубов прерывались со времён распада СССР практически на 30 лет. Поэтому сейчас приобщать детей к азам рыбалки пытаются энтузиасты в станице Кумылженской и в Волжском. Не за горами возможно и возрождение рыболовных детских, юношеских секций в Волгограде. И кто знает, может и в нашем крае в скором времени появятся звезды мирового уровня наподобие Дениса Вихрова.
Эффект „вымершей реки“
У Дениса Вихрова, как и у всех рыбаков есть свои секреты. Некоторыми из них он решил поделиться. Подписчики часто спрашивают его, как ловить рыбу, если с конца зимы уровень воды в Волге, Ахтубе и Москве-реке выше стандартного из-за осадков. Все спиннингисты, искавшие рыбу в привычных местах по обычной либо низкой воде, уходят домой с пустыми руками.
»Яркий пример такой, — рассказывает Денис Вихров — глубокая часть Москвы-реки в столичном лесопарке в Братеево. Годами на этом участке реки именно на глубине было довольно много судака. Но при «большой воде» с привычных приямок, бровок и русловых глубин рыбу в буквальном смысле «течением сдуло», но не далеко. Под действием огромной массы мутной, талой воды, мощного течения хищник переместился за крупный перекат, встав сразу после него в относительно неглубоких, до трёх-четырёх метров глубиной укрытиях-затишках». Обнаружить такое перемещение Денису помог многолетний опыт рыбалки в экстремальных условиях. «Чтобы найти рыбу в новом непривычном месте попросту необходимо иногда „включить голову“ — взглянуть на подводную жизнь с точки зрения самой рыбы», — делится свои опытом спортсмен. При «большой воде» рыба будет стараться спрятаться, отстояться на относительно слабом течении и вдалеке от сильной мути. Помимо судака такое правило действует в отношении практически для любой хищной рыбы — щуки, жереха, окуня и т.п.
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