«Спортинг» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 12 апреля

«Спортинг»

В первом матче этих команд, который состоялся в Мадриде, «матрасники» смогли отличиться 2-мя безответными голами. И теперь в ответном поединке «зелёно-белым» предстоит совершить подвиг, чтобы отыграть эту фору у испанского гранда.

Первый поединок вызвал негативную реакцию со стороны президента клуба. Он раскритиковал ведущих футболистов. Возник конфликт, который все же удалось уладить.

За 5-ть туров до конца внутреннего первенства команда Жоржи Жезуша удерживает 3-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 68-м баллов. Но «львы» только на 3-и очка опережают 4-ю «Брагу» и на 6-ть пунктов отстают от первой «Бенфики».

За последний месяц «Спортинг» в чемпионате Португалии проиграл 2-а поединка своим прямым конкурентам. В 25-м туре проиграл «Порто» (1:2), а в 28-м — «Браге» (0:1), обе игры состоялись на выезде.

Дисквалифицирован форвард Бас Дост (24-е гола в сезоне). Травмированы полузащитник Бруно Сезар и нападающий Даниэл Поденсе.

«Атлетико»

«Красно-белые» в плей-офф ЛЕ в этом сезоне выиграли все пять матчей с общим счетом 15:2. «Атлетико», по мнению букмекеров, является главным претендентом на завоевание трофея.

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В последнем туре Примеры в мадридском дерби «матрасники» разошлись миром с « Реал Мадрид» (1:1). И теперь за 7-мь туров до конца чемпионата «индейцы», которые удерживают с 68-ю очками 2-ю строчку, опережают «Валенсию» и «сливочных» на 3-и и 4-е пункта соответственно.

В сезоне 2009/10 на стадии 1/8 финала ЛЕ мадридский клуб только благодаря мячам забитым на выезде смог выбить своего предстоящего оппонента (0:0 и 2:2). «Атлетико» тогда стал победителям розыгрыша, в финале одолев английский «Фулхэм» со счетом 2:1.

Защитник Филипе Луис не сможет из-за травмы принять участие в предстоящем поединке. Рискуют не сыграть защитники Хосе Хименес и Серджи Гонсалес.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей поединка. Они оценивают их шанс на победу кэффом в 1,90. На победу «Спортинга» предлагают — 4,70, ничья — 3,40.

После серьезного конфликта с президентом клуба «зелено-белые» выйдут на поле предельно мотивированными и будут стараться показать достойную игру. Скорее всего, на гол они наиграют, но и «Атлетико» свой мяч забить должен. Предлагаем поставить — обе забьют: да за 2,18.