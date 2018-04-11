Ещё
«Спортинг» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 12 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спортинг» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 12 апреля 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Спортинг»
В первом матче этих команд, который состоялся в Мадриде, «матрасники» смогли отличиться 2-мя безответными голами. И теперь в ответном поединке «зелёно-белым» предстоит совершить подвиг, чтобы отыграть эту фору у испанского гранда.
Первый поединок вызвал негативную реакцию со стороны президента клуба. Он раскритиковал ведущих футболистов. Возник конфликт, который все же удалось уладить.
За 5-ть туров до конца внутреннего первенства команда Жоржи Жезуша удерживает 3-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 68-м баллов. Но «львы» только на 3-и очка опережают 4-ю «Брагу» и на 6-ть пунктов отстают от первой «Бенфики».
За последний месяц «Спортинг» в чемпионате Португалии проиграл 2-а поединка своим прямым конкурентам. В 25-м туре проиграл «Порто» (1:2), а в 28-м — «Браге» (0:1), обе игры состоялись на выезде.
Дисквалифицирован форвард Бас Дост (24-е гола в сезоне). Травмированы полузащитник Бруно Сезар и нападающий Даниэл Поденсе.
«Атлетико»
«Красно-белые» в плей-офф ЛЕ в этом сезоне выиграли все пять матчей с общим счетом 15:2. «Атлетико», по мнению букмекеров, является главным претендентом на завоевание трофея.
Все прогнозы на Лигу Европы
В последнем туре Примеры в мадридском дерби «матрасники» разошлись миром с «Реал Мадрид» (1:1). И теперь за 7-мь туров до конца чемпионата «индейцы», которые удерживают с 68-ю очками 2-ю строчку, опережают «Валенсию» и «сливочных» на 3-и и 4-е пункта соответственно.
В сезоне 2009/10 на стадии 1/8 финала ЛЕ мадридский клуб только благодаря мячам забитым на выезде смог выбить своего предстоящего оппонента (0:0 и 2:2). «Атлетико» тогда стал победителям розыгрыша, в финале одолев английский «Фулхэм» со счетом 2:1.
Защитник Филипе Луис не сможет из-за травмы принять участие в предстоящем поединке. Рискуют не сыграть защитники Хосе Хименес и Серджи Гонсалес.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей поединка. Они оценивают их шанс на победу кэффом в 1,90. На победу «Спортинга» предлагают — 4,70, ничья — 3,40.
После серьезного конфликта с президентом клуба «зелено-белые» выйдут на поле предельно мотивированными и будут стараться показать достойную игру. Скорее всего, на гол они наиграют, но и «Атлетико» свой мяч забить должен. Предлагаем поставить — обе забьют: да за 2,18.
LiveSport.Ru: последние новости
Шалимов: Возможно, «Краснодар» мотивировала и моя отставка в матче с «Зенитом» Полиция провела обыски в австрийской штаб-квартире IBU «Олимпиакос» определился с новым главным тренером
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании31
Умер легенда «Челси»10
Фанат поставил жену на победу любимой команды9
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ1
Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение