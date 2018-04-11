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ЦСКА — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 апреля
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ЦСКА — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 апреля 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
ЦСКА
Московский ЦСКА практически лишился шансов на выход в полуфинал Лиги Европы после поражения от «Арсенала» в гостях со счетом 1:4. Теперь «армейцев» может устроить разве что крупная победа на своем поле.
В чемпионате России москвичи на данный момент идут третьими, но уже отстают от лидирующего «Локомотива» на восемь очков, так что шансы на чемпионство у них хоть и остаются, но они призрачны.
В своем последнем сыгранном матче «красно-синие» у себя дома проиграли «Динамо» (1:2), пропустив два гола от Александра Ташаева.
Все прогнозы на Лигу Европы
Среди травмированных у ЦСКА значатся защитник Виктор Васин и Марио Фернандес. Также повреждение получил Георгий Щенников.
«Арсенал»
А вот лондонский «Арсенал» уже практически вышел в полуфинал Лиги Европы, а все благодаря дублям Аарона Рэмзи и Александр Ляказетта в первой игре.
«Канониры» теперь могут временно переключить основное внимание на английскую Премьер-лигу, где у них много проблем.
На данный момент подопечные Арсена Венгера занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов сразу на 13 очков.
Заметим, что на счету «Арсенала» серия из трех побед в английском первенстве, за время которой он обыграл «Уотфорд» (3:0), «Сток Сити» (3:0) и «Саутгемптон» (3:2).
В лазарете лондонцев находятся Санти Касорла, Генрих Мхитарян, Давид Оспина и Мохамед Эль-Ненни.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Арсенала» — 1,98, победа ЦСКА — 3,90, ничья — 3,80.
Первая игра показала, что «канониры» серьезно превосходят «армейцев» практически по всем компонентам игры, поэтому надеяться на чудо в ответной встрече не приходится.
В то же время мы прекрасно понимаем, что в Москве лондонцы вряд ли сыграют в полную силу, ведь им куда важнее подойти в хорошей форме к матчу против «Ньюкасла» на выходных.
Это же можно сказать и о «красно-синих», которым лучше сохранить свое третье место в РФПЛ, чем изо всех сил пытаться разгромить «Арсенал» у себя дома.
Мы ждем легкой и открытой игры, в которой будет много голов, поэтому предлагаем к рассмотрению ставку «Гости не проиграют и тотал больше 2,5» за 2,23.
В Лондоне команды начали очень активно, забив четыре гола за первые 35 минут. В Москве им тоже нет смысла отсиживаться в обороне, так что можно взять «тотал первого тайма больше 1,5» за 2,47.
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