Омские пловцы начинают «генеральную репетицию»

Более двухсот спортсменов подали заявки на участие в летних чемпионате и первенстве Омской области по плаванию.

Состязания стартуют сегодня в 50-метровом бассейне «Альбатрос» (ул. Масленникова, 144/3) и продлятся три дня. Участниками заплывов станут 230 человек, представляющих все омские школы плавания, в том числе ОблСДЮСШОР, СДЮСШОР №6, Центр спортивной подготовки и СДЮСШОР «Авангард».