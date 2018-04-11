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Омские пловцы начинают «генеральную репетицию»
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Омские пловцы начинают «генеральную репетицию» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Более двухсот спортсменов подали заявки на участие в летних чемпионате и первенстве Омской области по плаванию.
Состязания стартуют сегодня в 50-метровом бассейне «Альбатрос» (ул. Масленникова, 144/3) и продлятся три дня. Участниками заплывов станут 230 человек, представляющих все омские школы плавания, в том числе ОблСДЮСШОР, СДЮСШОР №6, Центр спортивной подготовки и СДЮСШОР «Авангард».
Среди фаворитов чемпионата — ведущие пловцы Омской области. Среди них победители и призеры прошедшего на прошлой неделе в Омске этапа Кубка России Иван Павлов, Вячеслав Синькевич, Мартин Малютин, Яна Сингаевская. Присоединится к ним и Рустам Гадиров, вернувшийся со сборов в Испании. Для наших пловцов эти состязания станут еще одной пробой сил перед стартующим 20 апреля в Москве чемпионатом России.
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