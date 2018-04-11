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Матвиенко заявила о давлении на сенат Франции из-за работы с Совфедом
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Матвиенко заявила о давлении на сенат Франции из-за работы с Совфедом 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Верхняя палата французского парламента продолжила сотрудничество с российскими сенаторами, несмотря на внешнее давление, заявила сегодня на заседании Совета Федерации председатель Валентина Матвиенко.
В среду глава комитета по международным делам Константин Косачев рассказал о заседании с членами комиссии по иностранным делам и обороне Сената Франции, которое прошло в Париже 5 апреля. В ходе мероприятия участники обсудили совместный доклад «Россия и Франция: восстанавливая доверие через парламентский диалог».
По словам Косачева, дискуссия выявила немало разногласий между сторонами, тем не менее сам факт проведения совместного заседания следует воспринимать позитивно, ведь Франция остается одной из немногих западных стран, с которыми поддерживаются регулярные контакты по парламентской линии.
"На Сенат Франции оказывалось серьезное давление, чтобы они отказались от этой работы, — отметила Матвиенко. — Но наши коллеги проявили твердость и на деле доказали, что какие бы ни были внешние и иные обстоятельства, нужно слышать друг друга, особенно на уровне парламентов".
По ее словам, российские сенаторы «доложат президенту РФ о подготовке доклада», аналогичный доклад намерены представить Эммануэлю Макрону члены верхней палаты французского парламента.
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