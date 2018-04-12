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Турнир по борьбе самбо впервые пройдет в Академическом в Екатеринбурге
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Турнир по борьбе самбо впервые пройдет в Академическом в Екатеринбурге 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Турнир по борьбе самбо на призы АО «РСГ Академическое» впервые пройдет в микрорайоне на базе школы №19. В нем смогут принять участие юноши с 2007 по 2011 года рождения и девушки с 2008 по 2010 года рождения в 16 весовых категориях.
"14 апреля 2018 года впервые в Академическом, на базе МАОУ СОШ № 19 состоится I турнир по борьбе самбо на призы АО «РСГ Академическое» среди юношей 2007, 2008-2009, 2010-2011 г.г. и девушек 2008, 2009-2010 г.г. в 16 весовых категориях", — говорится в сообщении пресс-службы РСГ «Академическое».
В турнире примут участие более 160 спортсменов из Екатеринбурга, Сухого Лога, Тюмени, Шадринска, Верхней Пышмы, Ирбита, Заречного, поселков городского типа Верхнее Дуброво и Белоярский.
Главным судьей соревнований будет мастер спорта России Жавкин Эдуард Батыргалеевич из Курганской области города Шадринск.
Почетные гости соревнований: Заведующий кафедрой физической культуры Шадринского Государственного педагогического университета — Старцев Андрей Александрович и мастер спорта Международного класса, директор детско-юношеской спортивной школы г. Сухой Лог — Путинцев Леонид Васильевич.
Болельщики и любители самбо смогут увидеть захватывающие поединки юных борцов. Соревнования по самбо планируются проводиться традиционно, так как интерес у молодого поколения к данному виду спорта в район очень высок. Торжественное открытие турнира будет в 11:00 по местному времени, церемония закрытия в 17:00 по местному времени.
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