Турнир по борьбе самбо впервые пройдет в Академическом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. / ТАСС /. Турнир по борьбе самбо на призы АО «РСГ Академическое» впервые пройдет в микрорайоне на базе школы №19. В нем смогут принять участие юноши с 2007 по 2011 года рождения и девушки с 2008 по 2010 года рождения в 16 весовых категориях.

"14 апреля 2018 года впервые в Академическом, на базе МАОУ СОШ № 19 состоится I турнир по борьбе самбо на призы АО «РСГ Академическое» среди юношей 2007, 2008-2009, 2010-2011 г.г. и девушек 2008, 2009-2010 г.г. в 16 весовых категориях", — говорится в сообщении пресс-службы РСГ «Академическое».

В турнире примут участие более 160 спортсменов из Екатеринбурга, Сухого Лога, Тюмени, Шадринска, Верхней Пышмы, Ирбита, Заречного, поселков городского типа Верхнее Дуброво и Белоярский.

Главным судьей соревнований будет мастер спорта России Жавкин Эдуард Батыргалеевич из Курганской области города Шадринск.

Почетные гости соревнований: Заведующий кафедрой физической культуры Шадринского Государственного педагогического университета — Старцев Андрей Александрович и мастер спорта Международного класса, директор детско-юношеской спортивной школы г. Сухой Лог — Путинцев Леонид Васильевич.

Болельщики и любители самбо смогут увидеть захватывающие поединки юных борцов. Соревнования по самбо планируются проводиться традиционно, так как интерес у молодого поколения к данному виду спорта в район очень высок. Торжественное открытие турнира будет в 11:00 по местному времени, церемония закрытия в 17:00 по местному времени.