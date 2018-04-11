Быстрее, сильнее, выше: Приморский край бежит, подтягивается, гоняет мяч

Всего приморские спортсмены завоевали около 800 медалей на соревнованиях различного уровня. Из них на международных выступлениях в Приморье — 83 медали — 46 золотых, 19 серебряных и 18 бронзовых. В крае при содействии краевых спортивных федераций проведено свыше 300 соревнований. Наиболее значимыми из них стали соревнования по бадминтону, самбо и дзюдо, боксу, кудо и ММА, киокусинкай и тхэквондо, кикбоксингу, парусному спорту, гребле на байдарках и каноэ и другим видам спорта. Подробности — в беседе «АиФ-Приморья» с директором краевого департамента физкультуры и спорта Жаном Кузнецовым

В городах и сёлах

— Большие достижения — здорово, а как с новыми стадионами, спортивными площадками, где растут будущие победители? Какие новые сооружения планируется построить в крае?

— Буквально за три месяца 2018 г. в Приморье появился целый ряд новых спортивных объектов. В феврале универсальную спортивную площадку открыли в селе Красный Яр Пожарского района. Её построили рядом со школой №15, в которой обучается около 80 детей. Сейчас уроки физкультуры для школьников проходят на новом мини-стадионе. В феврале открыли обновлённый после капитального ремонта муниципальный стадион «Локомотив» в Партизанске. Этого события жители города ожидали с большим нетерпением, ведь стадион — единственный спортивный объект в густонаселенном микрорайоне, рядом со школой. За два последних года в Партизанске появилось несколько спортивных объектов. Мы продолжим работу в этом направлении, на очереди у нас — реконструкция гребной базы и стадиона «Энергетик» в микрорайоне Лозовый.

В марте большой спортивный праздник состоялся в Дальнегорске. Здесь после реконструкции открыли старейший в Приморье спортивный комплекс «Гранит», здание которого построено в 1968 г. Полувекой юбилей спорткомплекса встретил совершенно обновленным. Масштабные работы провели в рамках реализации государственной программы «Развития физической культуры и спорта в Приморском крае». На ремонт выделено почти 40 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов. То, что сейчас сделано — долгие годы послужит жителям Дальнегорска, чтобы они могли заниматься спортом и проводить всевозможные соревнования. Всё, что было запланировано, сделано качественно и хорошо. Теперь предстоит следующий этап — ремонт близлежащего стадиона. Продолжат работу по обновлению других спортивных объектов Дальнегорска. В спорткомплексе «Вертикаль» идёт ремонт стадиона, в краевой госпрограмме предусмотрены средства на реконструкцию бассейна в спорткомплексе «Лотос». Государственная краевая программа развития физической культуры и спорта работает во всём Приморье. Перед нами стоят серьёзные задачи — привести все существующие спортивные объекты в порядок и построить новые.

— В Партизане «Сучану» негде в футбол играть?

В марте двойной спортивный праздник отметили жители Партизанского района, где открылось сразу два спортивных объекта — в сёлах Сергеевка и Владимиро-Александровское. Спортивный зал в сергеевском Доме культуры после капитального ремонта преобразился неузнаваемо. На его восстановление из краевого и муниципального бюджетов ушло более 8 млн рублей. Но результат превзошёл все ожидания — отремонтированы кровля, раздевалки и душевые, новые пластиковые окна, на полу специальное резиновое покрытие. Одну из стен оборудовали для занятий спортивным туризмом — закрепили тренажеры и страховочные канаты. Такому современному и многофункциональному спортзалу позавидуют и жители крупных городов.

Здание нового спортзала пристроено к просторному спортивному залу местной школы. Финансирование также осуществлялось из двух бюджетов — краевого и муниципального, всего на строительство объекта было затрачено более 18 млн рублей.

В начале мая жителей Партзанска ожидает открытие после капитального ремонта стадиона «Шахтёр», расположенного в центре города. Для жителей города реконструкция стадиона стала долгожданным событием, ведь в муниципалитете есть собственный футбольный клуб «Сучан», но тренироваться спортсменам было негде, старый стадион пришел в негодность. Именно поэтому приняли решение отремонтировать «Шахтер». Всего на эти цели было предусмотрено 30 млн рублей, из них — 24 миллиона из краевого бюджета и 6 миллионов — из муниципального.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в ЗАТО Фокино. Строительство начато в 2016 г., финансирование осуществляется из краевого и муниципального бюджетов.

Грести до победы

— Как дела с гребной базой в Лазо?

— В 2018 г. начнутся первые работы по реконструкции одного из самых известных на всю страну приморских спортобъектов — гребной базы в поселке Лозовом Партизанского городского округа. База, построенная в 1988 г. перед летней Олимпиадой в Сеуле, требует серьёзного капитального ремонта.

Знаменательна база тем, что по сути это приморская «кузница» спортсменов-олимпийцев. Именно здесь начинали свой путь все гребцы, сумевшие завоевать олимпийские медали для Приморья. Под руководством заслуженного тренера СССР Юрия Шубина в Лозовом готовились олимпийские чемпионы — Мария Шубина (Рим, 1960), Степан Ощепков (Токио, 1964), а позднее тренировались бронзовые призеры Олимпийских игр Георгий Цыбульников (Атланта, 1996) и Иван Штыль (Лондон, 2012).

На 2018 г. заложено около 16 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. Основные работы по реконструкции запланированы в 2019 г. После ремонта на гребной базе планируют проводить акклиматизационный сбор перед Олимпиадой в Токио в 2020 г. российские гребцы. Об этом заявил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов , который побывал в Лозовом в марте 2017 г.

С учебником и ракеткой

— Что происходит со школьным спортом? Какие планируются главные соревнования в детском и юношеском спорте?

— Для организации физического воспитания и спортивного развития на базе общеобразовательных школ функционирует более 500 школьных спортивных клубов по различным видам спорта. Наиболее популярными традиционно являются клубы по таким видам спорта как футбол, баскетбол, волейбол, самбо, настольный теннис, лёгкая атлетика, хоккей, шашки, шахматы и др. Школьники, занимающиеся различными видами спорта, регулярно принимают участие в городских и краевых первенствах. Победители и призеры представляют Приморский край на дальневосточных и всероссийских турнирах.

Департамент физической культуры и спорта ежегодно проводит краевые соревнования среди школьных команд по следующим видам спорта: «Проба пера» по бадминтону, «КЭС-Баскет», «Золотая ловушка» по бейсболу, «Мини-футбол в школу», «Золотая шайба» и «Кожаный мяч».

В рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 г. есть краевые финальные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Они проходят в несколько этапов. Первый этап — муниципальный, после которого сильнейшие команды встречаются на краевом этапе, где школьники состязаются за право поехать на всероссийские финалы. В этих соревнованиях принимает участие свыше 2000 учащихся.

Большая физкультурно-оздоровительная работа с детьми и подростками осуществляется в Приморском крае в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮСОК, ДЮСОЦ и др.), в клубах по месту жительства, в платных секциях и группах на спортивных сооружениях.

Для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, как правило, используются спортивные сооружения, расположенные при общеобразовательных учреждениях, в жилых микрорайонах. В учреждениях и организациях по месту жительства занимается около 20 тысяч человек, из них почти 8 тысяч детей и подростков.

— А как дела с допризывной молодежью?

— Традиционно для учащихся общеобразовательных учреждений проводятся военно-спортивные игры — «Зарница» и «Орлёнок», спартакиады, посвященные Дню призывника, Дню защитника Отечества, Дню Победы, легкоатлетические эстафеты, мотокроссы. Эти мероприятия проводят с целью воспитания гражданственности, патриотизма, физической закалки и укрепления здоровья подрастающего поколения. В Яковлевском районе работа с допризывниками организована ВСК «Кедр», в Лесозаводском — ВСК «Тигр», в Фокино — на базе клуба юнг «Макаровец» дома детского творчества, в Пожарском районе — в военно-патриотическом клубе «Беркут». В Кировском и Хорольском районах работу проводят военно-патриотические клубы «Отечество» и «Патриот».

Летом для учащихся 11 классов в ряде районов края организуются профильные лагеря и военизированные сборы с общефизической подготовкой и выполнением нормативов.

Всегда готовы!

— Что у нас с комплексом ГТО? Сколько человек уже стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия?

— В 2017 г. в Приморье продолжались мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Сейчас в крае функционирует 27 центров тестирования: 1 — региональный и 26 — муниципальных, наделенных правом по оценке выполнения нормативов. В прошлом году ими проводились мероприятия, направленные на продвижение комплекса. В первую очередь, это плановые тестирования населения 11 возрастных ступеней, от 6 до 70 лет и старше, фестивали ГТО среди учащихся образовательных организаций и трудовых коллективов.

Сегодня общая численность приморцев, зарегистрированных в системе ВФСК ГТО, составляет 29 091 человек. За весь период внедрения комплекса ГТО в Приморском крае количество участников, прошедших тестирование, составило 10 248 человек. На знаки отличия комплекс ГТО выполнили 6 609 человек, из них на золотой — 2 252, на серебряный — 2 877 и на бронзовый — 1 480 человек.

От школы до мундиаля

— Как развивается детский и юношеский футбол в Приморье — учитывая особенность этого года — Чемпионат мира по футболу?

— В преддверие такого масштабного события, которое впервые состоится в нашей стране, в крае уже прошли первые мероприятия, посвященные мундиалю. Особое значение имеет и то, что футбол — самый массовый вид спорта в Приморье, им занимаются в крае около 30 тысяч человек разного возраста.

В конце марта во Владивостоке состоялся международный юношеский турнир, посвящённый Чемпионату мира по футболу FIFA-2018. В соревнованиях, проходивших на стадионе кампуса ДВФУ, приняли участие шесть команд юношей 16-17 лет: три — из Приморья и по одной — из Хабаровска, Республики Корея и Китая. В жарких футбольных баталиях определились победитель и призеры. Первое место занял клуб СКА (Хабаровск), второе — футболисты «Луча-Энергии-2001», третье — команда из Республики Корея. Награды победителям вручил врио губернатора края Андрей Тарасенко . Весной и летом в Приморье состоятся муниципальные и краевые соревнования, посвященные чемпионату мира. Особое внимание будет уделено молодому поколению.

Ежегодно в Приморском крае проходят футбольные турниры муниципального, краевого, дальневосточного и международного уровня, в которых участвуют спортсмены всех возрастов — от самых юных до ветеранов спорта. Среди школьников проводятся соревнования «Кожаный мяч», победители краевого этапа участвуют во всероссийском финале.

Кроме этого, подрастающую смену для главной футбольной команды региона растят в Центре подготовки юных футболистов «Луч-Энергия». Здесь под руководством опытных тренеров занимается около 300 детей. Воспитанники центра активно участвуют в различных турнирах, только в 2017 г. — в более, чем 40 соревнований в Приморье и на выезде. Центр подготовки юных футболистов «Луч-Энергия» регулярно организовывает различные детские и юношеские с целью повышения мастерства спортсменов и популяризации футбола. Наиболее талантливые воспитанники Центра продолжают спортивную карьеру в ФК «Луч-Энергия» и других российских футбольных клубах.

— Как в крае готовятся встретить Кубок Чемпионата мира по футболу, его привлекут к каким-то мероприятиям?

— В Приморье стартует заключительный, третий, этап мирового турне почетного трофея. Официальный Кубок прибудет во Владивосток из Японии. Приморье станет единственным регионом Дальневосточного федерального округа, который примет Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В каждом регионе пребывание Кубка FIFA становится грандиозным событием. Не менее масштабная программа визита главной футбольной награды планируется и у нас.

Принимать официальный Кубок в преддверие домашнего чемпионата мира — большая честь. Мы очень тщательно готовимся к этому событию. Во Владивостоке пройдут различные мероприятия, жители Приморья смогут приехать в краевой центр 1 и 2 мая и своими глазами увидеть легендарный трофей, который совсем скоро выиграет сильнейшая в мире футбольная команда. Подобные мероприятия направлены на популяризацию футбола, развитие детско-юношеского спорта.

Задраконим по полной!

— Как развиваются в крае гонки на лодках «Дракон», какие соревнования могут стать особенно интересными для участников и зрителей?

— В этом году исполняется 20 лет, как в Приморье началось развитие очень зрелищного и демократичного вида спорта — гребле на лодках «дракон». Из нашего региона этот увлекательный вид спорта распространился дальше по России и сейчас развивается во многих городах. В 2016 г. в Москве впервые прошел чемпионат мира в этом виде гребли. Большого успеха на чемпионате добилась женская команда «Тигров Владивостока», которая завоевала две золотые медали. С самого начала развития гребли на «драконах» наши спортсмены высоко подняли планку — они неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и престижных международных регат.

В настоящее время в крае гребля на лодках «дракон» — очень популярный, массовый и активно развивающийся вид спорта. Ежегодно проводятся крупные соревнования — краевой чемпионат, массовые гонки, посвященные Дню молодежи, соревнования на День физкультурника в августе, всероссийские соревнования в поселке Лозовом в сентябре и многие другие.

Отдельно стоит отметить соревнования на Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон», которые также в этом году отметят знаменательную дату — 15-летие. В этом масштабном спортивном мероприятии принимают участие гребцы не только из Приморья, но и из регионов России, а также иностранные экипажи из Китайской Народной Республики и других государств. В Кубке по гребле на лодках «дракон» наряду с экипажами профессионалов принимают участие команды любителей — учащихся, студентов, трудовых коллективов. В этом году на старт готовятся выйти команды спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

— Ваши ожидания на 2018-й спортивный год?

— Уверен, что 2018 год снова подарит нам много радостных эмоций от новых достижений приморских спортсменов на соревнованиях самого различного уровня. И, конечно же, хочу пожелать всем приморцам — занимайтесь физической культурой и спортом и будьте здоровы!

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Быстрее, сильнее, выше»

КСТАТИ

Стадион «Шахтёр» в Партизанске занимает площадь более 6,5 тысяч квадратных метров. На поле будет уложен искусственный газон. Для зрителей установлены трибуны с навесом, раздевалки для спортсменов, предусмотрен тренажёрный комплекс. После открытия на стадионе будут проходить футбольные матчи, жители смогут заниматься легкой атлетикой и общей физической подготовкой.

ВАЖНО

С начала 2018 г. во всех муниципальных центрах проводится тестирование населения, куда для выполнения комплекса ГТО могут обратиться все желающие. Специалисты подробно расскажут, что для этого требуется. Ближайшее краевое мероприятие пройдёт во Владивостоке 26-29 апреля. В фестивале «ГТО в студенческую жизнь» примут команды вузов Приморского края. По его итогам определится самый спортивный университет.

ЦИФРЫ

За последние 3 года в крае введены в строй 62 спортплощадки, ещё 10 достраиваются, для 13 закуплено необходимое оборудование.