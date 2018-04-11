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Детей нужно вовлекать в спорт с 5-7 лет, считает гимнаст Алексей Немов
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Детей нужно вовлекать в спорт с 5-7 лет, считает гимнаст Алексей Немов 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Об этом он заявил сегодня, 11 апреля, на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда».
По его словам, базовые физические нагрузки, — растяжка, лазанье по канату, — положительно влияют на организм.
«Надо еще со школы приобщать детей к спорту. А тех, кто хочет достичь профессиональных вершин, нужно вывозить в Олимпийский центр на «Озеро Круглое’’ вместе с тренерами, чтобы они увидели другой уровень и переняли опыт», — отметил Алексей Немов.
Напомним, российский спортсмен приехал в Псковскую область по приглашению врио губернатора региона Михаила Ведерникова.
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