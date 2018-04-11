Медведев назвал санкции США недобросовестной конкурентной борьбой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства за 2017 год назвал санкции США попыткой бороться с Россией путем «недобросовестной конкуренции».

«Эти шесть лет были также периодом избавления от иллюзий. Скажем прямо — иллюзий о наших партнерах. Сотрудничество ведь всегда выгоднее, чем конфронтация. В экономике, в культуре, в борьбе с общими угрозами. Такая логика партнерства нам представляется всем очевидной. Но, к сожалению, это оказалось не так», — сказал Медведев.

«Вопреки здравому смыслу и в Америке, и в Европе нашей стране начали упорно навязывать роль врага и старались, и стараются выдавить нас из мировой политики, мировых экономических отношений. Кстати, и последние решения администрации США в этой сфере — это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции: ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке», — добавил он.

Он также добавил, что нет никакого сомнения в том, что Россия справится с этим давлением и обратит все эти действия в пользу развития российской экономики.