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Медведев назвал санкции США недобросовестной конкурентной борьбой
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Медведев назвал санкции США недобросовестной конкурентной борьбой 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства за 2017 год назвал санкции США попыткой бороться с Россией путем «недобросовестной конкуренции».
«Эти шесть лет были также периодом избавления от иллюзий. Скажем прямо — иллюзий о наших партнерах. Сотрудничество ведь всегда выгоднее, чем конфронтация. В экономике, в культуре, в борьбе с общими угрозами. Такая логика партнерства нам представляется всем очевидной. Но, к сожалению, это оказалось не так», — сказал Медведев.
«Вопреки здравому смыслу и в Америке, и в Европе нашей стране начали упорно навязывать роль врага и старались, и стараются выдавить нас из мировой политики, мировых экономических отношений. Кстати, и последние решения администрации США в этой сфере — это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции: ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке», — добавил он.
Он также добавил, что нет никакого сомнения в том, что Россия справится с этим давлением и обратит все эти действия в пользу развития российской экономики.
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