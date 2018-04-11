Курское «Динамо» разгромило «Надежду» из Оренбурга

Во вторник состоялись первые матчи полуфинальных серий за 1-4-е места чемпионата России по баскетболу в женской Премьер-лиге, и курское «Динамо» на паркете спортивно-концертного комплекса переиграло"Надежду" из Оренбургской области — 100:55 Начали игру обе команды составами, в которых присутствовали все заявленные на неё легионерки. И в иностранном легионе «Надежды» тон сразу стала задавать американка Эмма Кэннон , за первые две минуты набравшая 8 очков. Но уже на 4-й минуте курянки после точного броска Сони Петрович вышли вперёд — 9:8, и после этого цифры на табло не менялись более трёх минут. Застывшее состояние информационного прибора нарушила Мария Вадеева — 11:8, после чего хозяйки паркета стали быстро убегать вперёд. Лишь на10-й минуте при счёте 17:8 гости смогли набрать свои следующие очки. Их принесла ещё одна американка Бионна Джонс. А итог первой четверти подвела дальним броском с сиреной Наталья Жедик — 22:10.

И в дальнейшем подопечные Лукаса Мондело продолжали всецело доминировать на площадке. На 19-й минуте Ннемкади Огвумике довела перевес «Динамо» до 25 очков — 42:17, а на большой перерыв команды ушли при счёте 46:24. К исходу получаса игры на табло горели цифры 70:41, а за 20 секунд до финальной сирены после дальнего броска Элен Сиак курянки достигли «гроссмейстерского» рубежа в сто очков — 100:52. В оставшееся время игрок «Надежды» Виктория Медведева забила из-под кольца и реализовала заработанный при этом штрафной бросок, установив окончательный результат поединка — 100:55 в пользу «Динамо».

Самыми полезными игроками в составах команд стали: у " Динамо " — Мария Вадеева (26 очков + 9 подборов + 0 атакующих результативных передач), Эпифания Принц (13+4+2) и Наталья Жедик (12+1+1), у «Надежды» — Эмма Кэннон (16+4+0), Ксения Тихоненко (12+3+0), Брионна Джонс (10+4+0) и Александрия Мария Бентли (10+1+3).

Курянки повели в серии — 1:0, и второй матч команды проведут 13 апреля в Оренбурге. Если в нём победят хозяйки, то команды вернутся в Курск, где 16 апреля встретятся в третьем решающем поединке. В другом полуфинале екатеринбургский " УГМК " выиграл на своей площадке у «Енисея» из Красноярского края — 98:83 и вышел вперёд в серии — 1:0. Второй матч команды сыграют 13 апреля в Красноярске, а третий (если потребуется) — 16 апреля в Верхней Пышме под Екатеринбургом.

В первом полуфинальном матче серии за 5-8-е места другая курская команда — «Инвента» — играла в подмосковном городе Видное с местной «Спартой энд К». Уже после первой четверти хозяйки паркета вели 10 очков — 21:11, а к большому перерыву немного увеличили разрыв — 38:26. К исходу получаса игры подопечные Элен Шакировой немного приблизились к соперницам — 52:43, но " спартанки" довели встречу до своей победы — 68:53. Самыми полезными игроками в этой игре стали: у «Спарты энд К» — Мейган Симмонс (19+5+1), Ивана Дойкич (19+2+4) и Аделина Абайбурова (10+6+1), у «Инвенты» — Ольга Фролкина (10+4+1), Анна Буровая (9+3+3), Елизавета Шабанова (6+5+3) и Кристина Сафонова (6+2+0). Второй матч команды проведут 13 апреля в Курске на площадке спортивно-концертного комплекса (начало — в 16.00), а если в нём курянки сумеют взять реванш и сравнять счёт в серии, то третья решающая игра состоится 16 апреля в Видном.

В другой полуфинальной паре за 5-8-е места «Казаночка» у себя в Казани проиграла первый матч столичной «МБА» — 66:77. Вторая игра пройдёт 13 апреля в Москве, третья (если будет нужно) — 16 апреля в Казани.

Олег Столбецов