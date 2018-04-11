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Деньги не пахнут: самые красивые купюры 2017 года
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Деньги не пахнут: самые красивые купюры 2017 года 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Швейцарский франк второй год подряд удерживает титул самой красивой купюры по версии международного общества банкнот (IBNS). Жюри конкурса выбирает лучшие купюры, выпущенные за последние 12 месяцев. Втрое место разделили сразу пять новых банкнот.
Первое место: Швейцария, 10 франков
Второй год подряд Швейцария занимает призовое место в конкурсе на лучшую банкноту. В прошлом году звание «Банкнота года» получила швейцарская купюра в 60 франков.
Победившая в этом году банкнота — первая за последние 20 лет купюра, выпущенная Швейцарским национальным банком в новом дизайне. На ней изображены человеческие руки, дирижирующие оркестром, глобус, показывающий часовые пояса и швейцарская железнодорожная система.
Норвегия, 100 крон
Новая норвежская банкнота в 100 крон отражает морское наследие страны. На купюре изображен Гокстадский корабль — единственное сохранившееся до наших дней судно викингов. На обратной стороне изображен контейнеровоз, как дань судоходству — двигателю норвежской экономики.
Джибути, 40 франков
Джибути — небольшое государство в Восточной Африке. На новой банковской купюре изображена дикая природа страны. На лицевой стороне — китовая акула, плавающая в коралловом рифе. На противоположной — судоходная отрасль Джибути. Страна находится на одном из самых оживленных морских маршрутов.
Фиджи, 7 долларов
7 долларов — нечетный номинал, созданный фиджийскими властями, в честь первой в истории страны золотой медали, выигранной в соревновании по Регби-7. На переднем плане фигурирует капитан команды Осеа Колинисау и тренер Бен Райан, а сзади изображена вся олимпийская сборная по регби-7 и премьер-министр Фрэнк Баинимарама.
Канада, 10 долларов
Банкнота выпущена в честь 150-летия создания Канадской конфедерации. На купюре в 10 долларов изображены крупнейшие государственные деятели страны: Джон Макдональд — первый премьер-министр государства, Джордж-Этьен Картье — «отец канадского федерализма», Агнес Макфейл — первая женщина, избранная в канадский парламент.
Шотландия, 10 фунтов
Британский фунт — законное платежное средство, которое можно использовать во всей Великобритании. Однако шотландцы предпочитают производить купюры со своим дизайном, причем у разных банков могут быть разные банкноты.
Банкнота, занявшая второе место, по мнению жюри IBNS, выпущена Королевским банком Шотландии. На банкноте изображена Мэри Сомервилль, первая женщина, ставшая членом Королевского астрономического сообщества. На обратной стороне иллюстрированы две выдры, выдержка из стихотворения «Причалы» шотландского поэта Нормана МакКрайга.
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