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Кайшева: Норицын сказал, что из меня можно сделать ещё очень многое
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Кайшева: Норицын сказал, что из меня можно сделать ещё очень многое 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева рассказала о работе с тренером Виталием Норицыным и об изменении своей техники.
«Мы уже начали обсуждать с Виталием Викторовичем Норицыным мои недоработки. Он отметил мой потенциал, что я хороший материал, что из меня можно сделать ещё очень многое, многое добавить к моей подготовке, что это далеко не предел, а только начало. Мне нужно делать упор на силовую подготовку, это повлечёт увеличение скорости.
В стрельбе, конечно, есть проблемы: можно поработать над качеством стрельбы, а скорострельность, в принципе, неплохая. Что касается техники, мы в течение сезона делаем какие-то небольшие шажочки, чтобы не ломать всю технику сразу, а по частям развивать, например, руки поставить выше, ноги по-другому. Медленными темпами техника изменяется в лучшую сторону», — сказала Кайшева.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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