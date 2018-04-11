Программу «Волейбол „Что? Где? Когда?“ проведет университет физкультуры и спорта

Школьники и студенты колледжей ВАО 14 апреля посетят бесплатный практикум, который в Измайлове проведут специалисты университета физкультуры и спорта.

Очередное занятие в рамках проекта столичного департамента образования «Университетские субботы» проведет Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. И на этот раз юные москвичи окунутся в мир волейбола.

В ходе теоретических и практических занятий молодежь узнает краткую историю возникновения и развития одной из самых популярных спортивных командных игр. Тренеры и преподаватели вуза познакомят юношей и девушек с основными правилами игры в волейбол, проведут занимательные викторины и конкурсы. Лучших участников программы наградят символическими призами и грамотами.

Программа пройдет с 13 до 15 часов по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4, спортивный зал №230 (второй этаж спортивного корпуса).