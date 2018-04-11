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Программу «Волейбол „Что? Где? Когда?“ проведет университет физкультуры и спорта
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Программу «Волейбол „Что? Где? Когда?“ проведет университет физкультуры и спорта 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Школьники и студенты колледжей ВАО 14 апреля посетят бесплатный практикум, который в Измайлове проведут специалисты университета физкультуры и спорта.
Очередное занятие в рамках проекта столичного департамента образования «Университетские субботы» проведет Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. И на этот раз юные москвичи окунутся в мир волейбола.
В ходе теоретических и практических занятий молодежь узнает краткую историю возникновения и развития одной из самых популярных спортивных командных игр. Тренеры и преподаватели вуза познакомят юношей и девушек с основными правилами игры в волейбол, проведут занимательные викторины и конкурсы. Лучших участников программы наградят символическими призами и грамотами.
Программа пройдет с 13 до 15 часов по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4, спортивный зал №230 (второй этаж спортивного корпуса).
Справки можно получить по телефону: 8 (915) 250-16-41 (Ирина Белякова).
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