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Совет Федерации одобрил закон о студенческих спортивных лигах
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Совет Федерации одобрил закон о студенческих спортивных лигах 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Верхняя палата парламента одобрила закон об участии общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Ранее закон был принят депутатами Госдумы в трех чтениях.
Документом уточняется определение понятия «студенческая спортивная лига» и устанавливается, что учредителями студенческой спортивной лиги являются Российский студенческий спортивный союз и общероссийские спортивные федерации.
Также органы государственной власти субъектов РФ наделяются правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг, проводимых в регионах.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатом Госдумы от «Единой России» Ильдаром Гильмутдиновым.
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