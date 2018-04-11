Игорь Резвухин: «Никакого конфликта у Каряки с Евсеевым нет, он хочет работать главным тренером»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин объяснил причину ухода помощника главного тренера клуба Андрея Каряки . По словам руководителя пермяков, Каряка планирует начать карьеру главного тренера.

— Никакого конфликта у Каряки с Евсеевым нет, — сказал Резвухин. — Просто человек созрел для самостоятельной работы и хочет попробовать себя в роли главного тренера. В «Амкаре» он проработал три года, и я считаю, что он вырос в квалифицированного специалиста.

— То есть в ближайшее время он возглавит какую-то команду?

— Видимо да, есть у него какие-то варианты. Он много сделал для «Амкара», и мы не можем препятствовать его желанию поработать главным тренером.

— ПФЛ или ФНЛ?