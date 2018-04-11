Игорь Резвухин: «Никакого конфликта у Каряки с Евсеевым нет, он хочет работать главным тренером» 

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин объяснил причину ухода помощника главного тренера клуба Андрея Каряки. По словам руководителя пермяков, Каряка планирует начать карьеру главного тренера.
— Никакого конфликта у Каряки с Евсеевым нет, — сказал Резвухин. — Просто человек созрел для самостоятельной работы и хочет попробовать себя в роли главного тренера. В «Амкаре» он проработал три года, и я считаю, что он вырос в квалифицированного специалиста.
— То есть в ближайшее время он возглавит какую-то команду?
— Видимо да, есть у него какие-то варианты. Он много сделал для «Амкара», и мы не можем препятствовать его желанию поработать главным тренером.
— ПФЛ или ФНЛ?
— Не могу вам сказать, он сам не рассказывал, поэтому лучше спросить у него. (Андрей СИЗЯКИН)