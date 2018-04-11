Анна Пескова освоила экстрим

Не стал исключением и этот год. Несколько снимков Анны Песковой все же появилось в Сети, а WomanHit.ru актриса рассказала, каким стало для нее это путешествие.

'В этот раз мы поехали всего на четыре дня, три из которых планировали провести на склоне. Но, к сожалению, нам совсем не повезло с погодой, и два дня лил сильный дождь. Когда же небо прояснилось, то стало ясно, что трассы не совсем пригодны для катания. Чтобы взять от последнего дня максимум, я отправилась на Каменный столб — гору высотой 2509 метров. Чтобы добавить немного эмоций, поднялась чуть выше, чем это делала обычно. И хоть я провела в итоге на лыжах только полдня, катание получилось очень насыщенным и ярким, — сказала Анна.