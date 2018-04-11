Легендарному футболисту из Костромы Георгию Ярцеву — 70: чем его обидел «Спартак»?

Сегодня исполнилось 70 лет знаменитому футболисту Георгию Ярцеву , узнал KOSTROMA.TODAY. Он родился в поселке Никольское (Костромской район).

Свою карьеру Георгий начал с костромского «Спартака» . С этой командой у него многое связано — и печали, и одна и самых больших радостей в жизни. В костромской команде футболиста сразу заметили. Он был признан одним из лучших игроков. Но однажды случилось непредвиденное обстоятельство.

«Мне вручили повестку и призвали отдать долг родине. Хотя при этом было сказано: отслужишь здесь, в Костроме. Но на деле никто не пошевелил и пальцем для того, чтобы меня оставить», — рассказывал газете «Советский спорт» Георгий ЯРЦЕВ.

Тогда он возмущался, почему его, такого талантливого игрока, никто не удержал. Он не понимал, почему его вот так просто спровадили в армию.

«Конечно, сегодня я благодарен тем чиновникам, которые за меня не вступились. Иначе и жизнь, и карьера точно сложились бы по-другому. А тогда я считал, что костромичи незаслуженно меня спровадили в армию. Поэтому у меня даже мысли не было, чтобы когда-нибудь туда вернуться. Опять-таки сыграл свою роль случай. Восемь лет спустя костромской «Спартак» возглавил Анзор Кавазашвили , а поскольку я относился к нему с огромным уважением, то о своей обиде сумел забыть, — говорит Георгий Ярцев.

Георгий вернулся в команду. На одном из матчей костромского «Спартака» его заметил знаменитый советский тренер Константин Бесков . Его привлекли в игроке координация, манера общаться с мячом, скорость и мышление на поле. Тогда Ярцеву уже было 29 лет. В этом возрасте он и попал в московский «Спартак».

С тех пор Ярцев провел десятки матчей в чемпионатах СССР, пять матчей за сборную СССР. После этого он стал работать тренером.

Под руководством Ярцева московский «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году, а «Динамо» в 1999 году — финалистом кубка России.

В 2003 году под руководством Ярцева сборная России стала финалистом чемпионата Европы по футболу в 2004 году.

Сейчас Георгий Александрович — генеральный директор футбольного клуба «Тамбов».